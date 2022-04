Ventimiglia: sul mercato per la quarta volta l'ex scuola di Trucco, il prezzo scende a 181mila euro

Torna sul mercato l’ex scuola di Trucco a Ventimiglia. Dopo che sono infatti andati deserti i primi tre tentativi, ora la Civitas (attraverso il suo liquidatore unico Albino Dicerto) tenta di nuovo di venderlo.

L'immobile è posto in vendita nelle condizioni in cui si trova, a corpo e non a misura. Il valore di stima dell’ex plesso scolastico è di 248.885 euro mentre il prezzo posto a base d'asta, ridotto di un ulteriore 10% rispetto agli avvisi precedenti, è di 181.436 ma non saranno considerate offerte di importo inferiori.

Le offerte dovranno essere presentate allo studio del liquidatore in Bordighera, in via Agostino Noaro 10, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 entro il 9 maggio. Se ci saranno offerte uguali, dovranno essere presentati aumenti di 2.000 euro.

E’ stato comunque confermo che, in caso di mancata aggiudicazione per la assenza di offerte valide, il prezzo a base di gara verrà ribassato di un importo pari al 10%.