Sanremo: questa mattina al Museo Civico la premiazione del concorso 'Poster della Pace' (Foto)

Si è svolta oggi, al Museo Civico di piazza Nota a Sanremo, la premiazione del concorso ‘Poster della Pace’, organizzato dai Lions International.

Parlare di pace in queste giornate non è solo fondamentale ma anche imprescindibile dagli avvenimenti attuali. La guerra, o meglio la mancanza di pace non hanno mai abbandonato il nostro pianeta e hanno limitato e condizionato la vita di migliaia di bambini e di giovani, per non parlare di quelli caduti, ed è proprio dai giovani che deve ripartire la condanna ed il rifiuto di ogni violenza, capaci di cambiare il loro futuro.

Ora più che mai dare un volto alla Pace, darle forma su un foglio bianco, dovrebbe essere un compito da portare avanti in ogni scuola, per tentare di far prendere coscienza ai nostri ragazzi che le guerre da sempre sono state il male peggiore dell’umanità, capaci di far perdere in pochi mesi le conquiste di secoli e di distruggere quello che i nostri padri e nonni avevano costruito.

A Sanremo da oltre dieci anni il contest ‘Un poster per la pace’ viene organizzato dal Club Sanremo Matutia, di cui è presidente per il secondo anno consecutivo Gianni Ostanel. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Silvana Ormea, del Presidente, del Past Governatore Gianni Rebaudo, dell’Officer responsabile Elena Lanteri Cravet, della professoressa Maria Grazia Tacchi Galletto e delle rappresentanti del Plesso Scolastico Sanremo Ponente, sono stati assegnati i cinque premi dell’anno 2021/2022 il cui tema era ‘Siamo tutti connessi’: due primi vincitori alla pari Maurizio Morisio e Luca Tacconelli e tre premi di merito ad Angelica Canta, Yaris Lazri e Gaia Spinelli.

Ai primi sono andati 100 euro ciascuno in materiale scolastico, agli altri rispettivamente 50 e 30, Ma tutti, anche chi non ha vinto, hanno avuto la soddisfazione di vedere i loro disegni esposti in un ambiente prestigioso, accanto ad opere d’arte del passato, messo a disposizione dal Comune di Sanremo. I ragazzi, preparati, seguiti ed accompagnati dalla prof. Renata Zanon, appartengono al presso Ponente e precisamente allle Scuole Medie di Ospedaletti e di Sanremo Alfred Nobel. Tema dell’anno prossimo sarà ‘Servire con Compassione’ e il nostro augurio è che, complici le immagini dolorose che da un mese ci hanno trasportato in una realtà che avevamo dimenticato, il desiderio di Pace sia ancora più forte e determinante nei nostri studenti spingendoli a rappresentarla come meglio possono nei loro disegni, perché la cultura della Pace deve essere alimentata da giovani, partendo anche da quelli che sembrano piccoli passi.