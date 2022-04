Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 4 a domenica 10 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 4 APRILE

SANREMO



9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)



11.00. ‘Dragon European Championship – The Virginie Heriot Cup’: competizione velica nello specchio d’acqua davanti alla città, fino all’8 aprile (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. Personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero, fino al 13 aprile (h 10/12-16/19)



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, Guido Catalano presenta il suo libro ‘Amare male’, Rizzoli (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093



BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



FRANCIA

CANNES



10.00-22.00. Festival Canneséries (5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 6 aprile (il programma a questo link)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

18.30. Happy Hour Musicale: concerto di musica da camera con Andriy Ostapchuk & Mitchell Huang, violino, François Méreaux, viola, Delphine Perrone, violoncello e Anastasiya Dzisyak, pianoforte. In programma: Dmitri Chostakovitch e Peteris Vasks. Auditorium Rainier III (info)

MARTEDI’5 APRILE



SANREMO



9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)

9.30-17.00. ‘Sanremo 1972/2022 | Sesso e Società. Il mondo LGBT+ 50 anni dopo’: convegno a cura di A.GE.D.O. Nazionale & Coordinamento Liguria Rainbow. Teatro del Casinò, Corso degli Inglesi 18 (il programma a questo link)

11.00. ‘Dragon European Championship – The Virginie Heriot Cup’: competizione velica nello specchio d’acqua davanti alla città, fino all’8 aprile (più info)

17.00. Per i Martedì Letterari, nella giornata dedicata al progetto ‘Sanremo 1972-2022 Cinquant’anni del Movimento LGBT+ in Italia e nella Regione Liguria’, Francesca Vecchioni presenta il libro ‘Pregiudizi inconsapevoli’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



21.00. Spettacolo di Fiorello con il suo show ‘Fiorello presenta: Sanremo!’. Teatro Ariston, anche domani (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. Personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero, fino al 13 aprile (h 10/12-16/19)

BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



FRANCIA

CANNES



10.00-22.00. Festival Canneséries (5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 6 aprile (il programma a questo link)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)





MERCOLEDI’ 6 APRILE



SANREMO



9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)

11.00. ‘Dragon European Championship – The Virginie Heriot Cup’: competizione velica nello specchio d’acqua davanti alla città, fino all’8 aprile (più info)

21.00. Spettacolo di Fiorello con il suo show ‘Fiorello presenta: Sanremo!’. Teatro Ariston, anche domani (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. Personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero, fino al 13 aprile (h 10/12-16/19)

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri con itinerario Buggio - Prearba – Pigna accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

DIANO MARINA

21.00. ‘Coppia aperta quasi spalancata’: spettacolo teatrale di Dario Fo, Franca Rame. Con Chiara Francini, Alessandro Federico Regia Alessandro Tedeschi. Teatro Politeama dianese, info 0183 495930 (più info)



ENTROTERRA

PONTEDASSIO



20.00. Inizio corso di accesso per diventare Volontari della Croce Rossa di Pontedassio. Sede della CRI (più info)



FRANCIA

CANNES



9.00-22.00. Festival Canneséries (ultimo giorno della 5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès (il programma a questo link)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)





GIOVEDI’ 7 APRILE

SANREMO



9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)

11.00. ‘Dragon European Championship – The Virginie Heriot Cup’: competizione velica nello specchio d’acqua davanti alla città, fino all’8 aprile (più info)



17.00. Proiezione film ‘Sul sentiero Blu’ sull'esperienza promossa dal Dott. Roberto Keller, Referente Scientifico del Progetto e Direttore del Centro Regionale per i Disturbi dello spettro dell'autismo in età adulta della Asl Città di Torino (segue dibattito). Sala Roof 1 del Teatro Ariston

17.00. ‘Sogni d’Inverno’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Mardirossian Vahan con Uladzislau Khandohi al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. Personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero, fino al 13 aprile (h 10/12-16/19)



10.30. Presentazione del libro ‘Gespy - la Geometria dell'Hospitality’ di Dario Ghiglione. Partecipa Josep Ejarque, Senior Destination Management & Marketing. Evento a cura di Federalberghi provincia di Imperia, Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, via Tommaso Schiva 29 (confermare la presenza QUI)

VALLECROSIA

21.00. Conferenza organizzata dall'Associazione ‘Noi 4 You’ tenuta da psicologhe e avente come tema l'autostima. Sala Polivalente Comunale, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



TAGGIA ARMA



18.30. Inaugurazione di ‘Barrel on the Beach’ con taglio del nastro: manifestazione equestre di Monta Western e Mostra Mercato. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)



RIVA LIGURE



11.00. ‘Siamo tutti pedoni’: passeggiata nell’ambito della campagna per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità delle città promossa da Centro Antartide SPI Cgil, FNP Cisl, UILP Uil. Ritrovo in zona approdo nautico, termine passeggiata in piazzale Ughetto.

DIANO MARINA



15.00. ‘La Storia nel Parco - Scrivendo con i Romani!’: laboratori ludico-didattici all'aperto per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM - Museo Civico al Palazzo del Parco (2,50 euro a persona, 1,00 euro per gli alunni degli istituti scolastici), gradita la prenotazione 0183 497621



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

19.00. ‘La liberté. Le débat des générations futures’: conferenza con la partecipazione di numerosi relatori. A cura dei Rencontres Philosophiques de Monaco. Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, Allée Lazare Sauvaigo 7 (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Le elucubrazioni di un uomo all'improvviso colpito dalla grazia’ di e con Edouard Baer, accompagnato da Christophe Meynet o Jack Souvant, Pat e Tito. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 8 APRILE



SANREMO

9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)



11.00. ‘Dragon European Championship – The Virginie Heriot Cup’: ultimo giorno della competizione velica nello specchio d’acqua davanti alla città (più info)

14.00 & 21.15. Partenza e arrivo del 1° giorno del 69° del Rallye Sanremo valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco da Piazzale Adolfo Rava (info a questo link)

15.30. Partenza del 4° ECO Rallye Sanremo con vetture esclusivamente elettriche dalla Vecchia Stazione (info a questo link)

21.15. ‘Noi, mille volti una bugia’: spettacolo di Giuseppe Giacobazzi. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. Personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero, fino al 13 aprile (h 10/12-16/19)

18.00-20.00. Per il ciclo formativo sulla storia dell’arte a cura di Formae Lucis, conferenza sul tema ‘Il volto e il corpo come paradigma: dal Sacro Volto agli azionisti viennesi’. Oratorio di san Sebastiano di Via Agnesi (più info)

BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre di Monta Western e Mostra Mercato. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

20.00. Ciclo Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Maria João Pires, pianoforte. In programma: Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart e Robert Schumann. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. ‘Nice Art Expo 2022’: su oltre 4.000 mq, esposizioni di opere di artisti internazionali e di rinomate gallerie, selezionati da un comitato di esperti. Palais des expositions, Nice Acropolis, fino al 10 aprile (più info)

20.00. ‘Shen Yun - La rinascita di una cultura perduta’: spettacolo messo in scena dall’associazione cinese ‘Lotus Sacré’. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)

20.30. ‘Souffles baroque et contemporain’: concerto a cura dell'Ensemble baroque de Nice. Musiche di Telemann, Vivaldi, Diethelm con Michel Quagliozzi (flauto). Eglise Saint Martin-Saint Augustin (più info)



SABATO 9 APRILE



SANREMO

8.30 & 17.30. Partenza e arrivo del 2° giorno del 69° del Rallye Sanremo valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco da Piazzale Adolfo Rava (info a questo link)

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro (secondo e quarto sabato di ogni mese)



9.00. Ultimo giorno del Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia (info)



9.00. 7ª edizione del Festival del Rugby Sanremo. Campi di Pian di Poma, anche domani (info)



10.30. Inaugurazione mostra ‘Sanremo Pride 1972-2022 - Una Comunità in Mostra’. A cura di Arcigay. Palafiori di corso G. Garibaldi, ingresso gratuito (più info)



11.15 & 19.40. Partenza e arrivo del 14° Sanremo Leggenda da Piazzale Adolfo Rava (info a questo link)

15.00. ‘Europa Pandemia e Sanità’: tavola rotonda con focus sull’emergenza in Ucraina. Evento a cura di Unuci Sanremo e clubs Lions con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero nel rispetto delle norma anti covid (più info)

15.30. Sanremo Pride 1972-2022 - L'orgoglio torna a Sanremo: corteo del Sanremo Pride lungo le strade di Sanremo con appuntamento in piazzale Pian di Nave. A cura di Arcigay (più info)



16.25. Arrivo del 4° ECO Rallye Sanremo con vetture esclusivamente elettriche in corso Imperatrice (info a questo link)



21.15. Per Sanremo Pride 2022, spettacolo teatrale di Daniele Gattano daal titolo ‘Male Male’. A cura di Arcigay. Palafiori di corso G. Garibaldi, info e prenotazioni QUI

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate organizzate dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione con itinerario Mendatica - Pian del Lago – Mendatica accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 21ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Location varie, anche domani (i dettagli a questo link)

10.00-19.00. Ultimo giorno della personale di pittura di Giuseppe Criscuolo dal titolo ‘Oltre il presente, la magica luce della speranza’ presentata dalla professoressa Lidia Rianna e con la partecipazione del Lions Club Imperia Host. Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, ingresso libero (h 10/12-16/19)

18.00. Presentazione libro ‘1975-2024 aspettando il 50° di attività, testimonianze e ricordi di una passione’ nell’ambito dei 50 anni di attività del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese. Sala Convegni Biblioteca Civica ‘Leonardo Lagorio’, Piazza De Amicis 7, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



21.00. Spettacolo teatrale ‘Eco nel silenzio’ con Giorgia Brusco (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



10.00. Quattro passi per la Pace lungo la ciclabile da Bordighera a Ventimiglia: iniziativa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia in collaborazione con numerose associazioni cittadine. Partenza da Via Rattaconigli lato mare con arrivo in piazzale Resentello a Ventimiglia + intervento della comunità Ucraina + musiche e pensieri per la pace



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



10.30-19.00. ‘Barrel on the Beach’: manifestazione equestre di Monta Western e Mostra Mercato. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Per ‘L’Albero in prosa’, spettacolo ‘Farfalle’ di Emanuele Aldrovandi con Bruna Rossi e Giorgia Senesi. Regia Emanuele Aldrovandi. Sala teatro Samuel Beckett, info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



15.00. ‘La Storia nel Parco - Scrivendo con i Romani!’: laboratori ludico-didattici all'aperto per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM - Museo Civico al Palazzo del Parco (2,50 euro a persona, 1,00 euro per gli alunni degli istituti scolastici), gradita la prenotazione 0183 497621



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2022 (qualificazioni – 14 partite). Monte-Carlo Country Club, fino al 17 aprile (sito web)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-20.00. ‘Nice Art Expo 2022’: su oltre 4.000 mq, esposizioni di opere di artisti internazionali e di rinomate gallerie, selezionati da un comitato di esperti. Palais des expositions, Nice Acropolis, fino al 10 aprile (più info)



15.00 & 20.00. ‘Shen Yun - La rinascita di una cultura perduta’: spettacolo messo in scena dall’associazione cinese ‘Lotus Sacré’. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



DOMENICA 10 APRILE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’Anello di Loreto accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

9.00. 7ª edizione del Festival del Rugby Sanremo. Campi di Pian di Poma (info)



9.00-19.00. Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori (ogni seconda domenica del mese)



IMPERIA



10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 21ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Location varie (i dettagli a questo link)

21.00. Per la rassegna ‘Giovani talenti’, concerto di Marco Prevosto al pianoforte con musiche di musiche di Beethoven, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



10.30. ‘Pic-nic ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA



16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, concerto per pianoforte a 4 mani di Elisabeth Nielsen e Adriana Costa, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi. Sala polivalente ‘G. Natta’, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti covid



BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’Anello di Loreto accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

10.30. ‘Barrel on the Beach’: Sfilata dei cavalieri partecipanti alla manifestazione equestre di Monta Western + premiazioni al termine. Stabilimento balneare ‘Vittoria Beach’ di Arma, Via Lungomare, fino al 10 aprile (più info)



DIANO MARINA



9.00. ‘Mari e Monti’: corsa podistica non competitiva di 20 km e di 13 km, organizzata dall'ASD Golfo Dianese Ultra Runners. Partenza dal Comune di Diano Marina (Molo delle Tartarughe) e arrivo nel Comune di Diano Arentino (più info)

ENTROTERRA

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2022 (qualificazioni 1° turno – 13 partite). Monte-Carlo Country Club, fino al 17 aprile (sito web)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: ultimo giorno della mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

16.30. ‘Sacha Guitry Intime’: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. ‘Nice Art Expo 2022’ (ultimo giorno): su oltre 4.000 mq, esposizioni di opere di artisti internazionali e di rinomate gallerie, selezionati da un comitato di esperti. Palais des expositions, Nice Acropolis (più info)

14.00. ‘Shen Yun - La rinascita di una cultura perduta’: spettacolo messo in scena dall’associazione cinese ‘Lotus Sacré’. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



