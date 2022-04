Altri 11 milioni e mezzo per la messa in sicurezza dell'imperiese, Chiara Cerri (Lista Toti): “Grazie al Presidente Toti per l'attenzione al territorio”

Ulteriori 11,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio Imperiese. Sono quelli che Regione Liguria ha chiesto al Dipartimento nazionale di Protezione civile con un documento che indica quattro interventi di difesa del suolo e della costa nel Ponente Ligure.



“È la conferma dell'attenzione del presidente Giovanni Toti per i problemi del nostro territorio – sottolinea Chiara Cerri, consigliere della Lista Toti Liguria –. Non si tratta infatti di una misura completamente nuova, ma in alcuni casi dell'ennesimo intervento decisivo. Proprio Regione Liguria aveva già finanziato il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina, che potranno ora continuare grazie al sostegno nazionale”.



Oltre ai lavori al torrente Argentina, il documento prevede un intervento importante per i Comuni di Taggia e Riva Ligure, per i quali è stato richiesto uno stanziamento di 5 milioni di euro. A Sanremo è previsto il completamento della sistemazione della frana in località Vesca, fondamentale per la sicurezza dell’intera area e per la viabilità sull’Aurelia, per il quale sono stati richiesti 1,6 milioni di euro. Sono stati presentati, inoltre, progetti di difesa della costa per i Comuni di Ospedaletti e di Ventimiglia, per un importo rispettivamente di 1,5 milioni di euro e 3,3 milioni di euro.



“Un grazie particolare agli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola che hanno personalmente lavorato a questo documento e a progetti per i quali da tempo mi sono anche personalmente prodigata a portare le istanze del territorio in Regione”, conclude Chiara Cerri.