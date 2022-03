Ventimiglia: ieri l'Ordinazione presbiterale di don Mirko Belloli, la Diocesi ha un nuovo sacerdote (Foto)

Da ieri è un nuovo sacerdote della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, dopo l’ordinazione del Vescovo, Mons. Antonio Suetta. Si è infatti svolta ieri, nella Cattedrale di Ventimiglia, la cerimonia per ordinare don Mirko Belloli, giovane sacerdote originario di Verdello, in provincia di Bergamo.

Di fronte ad amici e parenti e insieme a Presbiteri, Diaconi e Seminaristi, si è svolta l’Ordinazione presbiterale del diacono don Mirko Belloli.

“Carissimo don Mirko – ha detto il Vescovo nell’Omelia - oggi tu, prima di tutto, rendi grazie al Signore perché questo non si è verificato nella tua esperienza di fede e di sequela, nonostante non siamo mancate occasioni in cui la tentazione avrebbe potuto indurti a dubitare della fedeltà di Dio e del suo amore; non sono mancate le prove, non sono mancati momenti e circostanze in cui chiedersi se ne valesse davvero la pena, e la grazia del Signore ti ha sostenuto affinché tu non cedessi, ma, anzi, potessi diventare testimone e strumento della misericordia divina. La Provvidenza ti ha sorretto donandoti un carattere forte, a tratti quasi ostinato, e ponendoti accanto persone buone, pazienti, fiduciose e capaci di attesa. Con l’Ordinazione presbiterale nulla cambierà prodigiosamente, sarai però coinvolto nell’incessante lavorio della grazia e dovrai permettere al Signore di agire in te e mediante la tua sensibilità, il tuo impegno e persino i tuoi limiti: lo potrai fare nella preghiera, nella fiducia, nell’umile fedeltà di chi quotidianamente riparte e si affida. Vedrai che si invertiranno spesso le parti e così troverai persone con un carattere forte, a tratti quasi ostinato, oppure spossate dalla fatica e incapaci di riconoscere il bene (cfr. Ger 17,6); le troverai non soltanto tra i più lontani dal contesto ecclesiale, ma dentro, tra i fedeli, tra i confratelli e pure tra i superiori, e tu dovrai essere buono, paziente, fiducioso e capace di attesa. Perdonato, perdonerai; aiutato, aiuterai; compreso, comprenderai; amato, amerai anche tu”.

(Foto di Tonino Bonomo)