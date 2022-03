‘Sei forte papà’: domenica prossima benedizione di tutti i papà nella Chiesa di tutti i Santi

Sabato prossimo ricorre la solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, patrono della Chiesa universale e protettore dei padri di famiglia.

Come ha evidenziato Papa Francesco, nella sua lettera apostolica “Patris corde”, San Giuseppe “è l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. Ecco che, quindi, fin dal Medio Evo, ogni anno insieme alla festa di San Giuseppe si festeggia anche quella del papà. Quella del padre è una figura che nella società moderna ha subito una notevole perdita di immagine, dovuta principalmente alla crisi della famiglia. Il suo ruolo oggi è molto problematico, nel passaggio da un modello patriarcale ad una forma di deresponsabilizzazione ben nota in psicologia. Ed è perciò che la figura di San Giuseppe è stata proposta da Papa Francesco come modello di pazienza, di tenacia, di impegno, di responsabilità, in una parola di servizio alla propria famiglia e in questo modo a tutta la comunità.

La Chiesa ci invita a riflettere, che, come Dio che ci ha creato è la figura paterna per eccellenza, così San Giuseppe rappresenta la figura di ogni padre che sa prendersi cura delle persone a lui affidate e principalmente della propria famiglia.

Domenica, durante la Santa Messa delle 12 nella Chiesa di tutti i Santi di corso Matuzia a Sanremo, è prevista una benedizione per tutti i papà che parteciperanno alla celebrazione insieme ai loro figli, oltre ad un ricordo dei nostri padri defunti.

Con il pensiero rivolto a Papa Francesco, che ogni giorno nell’affidarsi all’intercessione di San Giuseppe termina la sua orazione dicendo “che non si dica che ti abbia invocato invano”, interveniamo numerosi a questa occasione di preghiera in un momento così delicato per la famiglia e l’umanità intera.