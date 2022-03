Sanremo: domani serie di appuntamenti per 'Book & Bike 2022', il clou alle 16 con Beppe Conti e il suo libro

Come meglio cominciare l’appuntamento con Book & BiKe 2022 se non con il giornalista icona del ciclismo? Si parte proprio con Beppe Conti il maggior esperto di storia del ciclismo, da anni impegnato a riproporre le imprese gloriose dei grandi ciclisti del passato.

Alle 16 nell’area incontri converserà con Federico Marchi prendendo spunto dal libro “Dolomiti da leggenda” Vincitore Premio Selezione Bancarella Sport 2021. La prima edizione del BOOK and BIKE Festival che si svolgerà a Sanremo in Piazza Colombo. (orari: 9-19), organizzato da Confesercenti Provincia di Imperia in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella, ha il patrocinio della Regione Liguria ed il contributo della Città di Sanremo.

Ricco programma di presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno nell’apposita struttura montata in Piazza Colombo.

Ecco il programma di Venerdì 18 marzo:

ore 10,00 Apertuta Stands

ore 10,00 Area Fitness Functional con The Club Sanremo

ore 10,00 Robirò Small lab Il piccolo laboratorio dei libri e delle biciclette (10-12,30 e 14,30-18,30)

ore 10,00 Federighi Point Gioca con l’educazione civica, cos’è una pista ciclabile? Laboratorio per bambini

ore 13,00 Area Fitness B-Side con The Club Sanremo

ore 15,00 Federighi Point Come nasce un libro illustrato – il ruolo della casa editrice, dello scrittore e dell’illustratore dall’idea alla distribuzione, passando per la stampa

ore 16,00 Area Incontri Beppe Conti “Dolomiti da leggenda” (Reverdito Editore)

ore 17,00 Federighi Point Gioca con Darwin alla scoperta della natura, impariamo a riconoscere foglie, piante, fiori, stelle, nuvole, impronte e… cacche degli animali del bosco!

ore 18,00 Inaugurazione ufficiale con autorità

ore 18,30 Area Incontri Danila Allaria e Ivano Ferrando “In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia”-30 itinerari escursionistici (Alzani Ed.)

ore 19,00 Area Fitness Crossclub con The Club Sanremo

Per tutta la durata dell’evento:

· con BotteroSki Test gratuito di e-bikes. nuovi modelli di bici a pedalata assistita da provare sulla pista ciclabile

· con IMBici “La ciclabile dei fiori” simulatore di pedalata. Pedalando in sella ad una bici si potrà percorrere virtualmente l’intero tragitto della ciclabile. Il percorso proiettato su uno schermo davanti alla bici viene azionato con la pedalata …

Inoltre in esposizione il libro con gli acquarelli originali e le locandine delle città toccate dalla pista ciclabile.

Sul solettone di Piazza Colombo Case editrici con le ultime proposte editoriali con uno sguardo particolare al mondo del ciclismo e dello sport all’aria aperta: Alzani editori (Pinerolo-TO), Araba Fenice edizioni (Cuneo), Arpeggio Libero editrice (Lodi) , Atene del Canavese (S.Giorgio Canavese – TO), Editrice Il Puntino (Alassio – SV), Effetto Edizioni (Torino), Erga edizioni (Genova), Federighi editori (Certalto – FI), Leucotea Edizioni (Sanremo – IM), Moroni edizioni (Grosseto), Silele edizioni (Villongo – BG), Usborne edizioni (UK) e Vita Felice (Milano).

PROGRAMMA PRESENTAZIONI:

Venerdì 18 marzo ore 16,00

“Dolomiti da leggenda” Dal 1937 ad oggi le grandi imprese e i retroscena a cura di Beppe Conti (Reverdito Editore)