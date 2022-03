Monetizzare con un blog: guida introduttiva al traffico organico

Presto o tardi, la maggior parte dei blogger sviluppa il desiderio di monetizzare il proprio blog. Si tratta di un passo che, tuttavia, va calcolato con attenzione: stimare se e quando è giunto il giusto momento per compierlo è dunque essenziale. Il primo riferimento, infatti, passa per il concetto di traffico organico, da padroneggiare al meglio per rendersi conto se vale o meno la pena di attivare le opzioni di monetizzazione sul proprio blog.

Guadagnare in base al traffico organico sul sito

Alcuni portali, spesso utilizzati da blogger per la pubblicazione dei propri contenuti, offrono la possibilità di monetizzare sui siti aperti tramite i loro servizi: questo è certamente il caso di Altervista, realtà tutta italiana dall’esperienza ormai più che ventennale. Altervista è ormai uno dei cardini della storia del web italiano, grazie alla sua capacità di convogliare gran parte del traffico web degli utenti nazionali e al suo particolare sistema di premiazione dei contenuti di valore. Non da meno, le possibilità di monetizzare il traffico web sul proprio sito offerte da Altervista sono di facile attivazione, e beneficiano della collaborazione con Mediamond da un lato, e delle partnership con colossi internazionali quali Google e Amazon dall’altro.

Per quanto di facile attivazione, bisogna sempre considerare che le opzioni di monetizzazione richiedono una particolare conoscenza di alcuni concetti legati al web: soltanto un’attenta lettura di alcuni dati, quali quelli – fondamentali – relativi al traffico organico del proprio sito, possono infatti permettere di capire come e quando pensare di guadagnare con i propri contenuti. Tutto dipende, in sostanza, proprio dal numero e dal flusso di utenti che i propri contenuti sono capaci di attirare in maniera naturale: questa è la base del concetto di traffico organico.

Traffico organico: di che cosa stiamo parlando?

In estrema sintesi, data una particolare e pertinente query di ricerca, si definisce organico tutto quel traffico che viene convogliato sul proprio sito proprio in virtù del posizionamento naturale del sito stesso.

La premessa è semplice: sono estremamente rari quegli utenti che – fatta una ricerca su uno dei principali motori di ricerca – valutano qualcosa di più dei primissimi risultati offerti proprio dal motore di ricerca stesso. Se ne deduce che un buon posizionamento (nella parte molto alta della prima pagina della SERP – ossia della lista di risultati offerta da un motore di ricerca) non può che generare una quantità maggiore di traffico organico.

In questo senso, non può che nascere la domanda su come si possa ottenere un buon posizionamento e, conseguentemente, un buon traffico organico, tale da giustificare l’attivazione delle opzioni di monetizzazione. In risposta, non si possono che citare i due concetti di SEO e SEM.

Iniziando dal SEM, con questo acronimo si intende il Search Engine Marketing, ed è interamente legato ad annunci a pagamento su Google Ads: sono annunci che dunque spingono il sito anche laddove quest’ultimo non sia – a conti fatti – adatto a ottenere la parte più alta della SERP. I risultati, in questo caso, sono estremamente rapidi, ma non sono gratuiti: il metodo SEM, in questo senso, si colloca all’estremo opposto rispetto al metodo SEO (Search Engine Optimization), proprio perché quest’ultimo è pensato per portare con naturalezza il sito sulla vetta della SERP (gratuitamente, dunque, ma anche con risultati non immediati).

SEO e SEM rappresentano due modi diversi per ottenere visibilità sui motori di ricerca (Google in testa) e generare dunque traffico sul proprio sito: la prima strategia è tuttavia pensata per stimolare il traffico organico sul portale, non portando a un riscontro immediato, ma agendo sul lungo periodo; il secondo metodo, invece, si esaurisce all’interno di una campagna di advertising che, una volta conclusa, vede sparire – non necessariamente del tutto – i propri effetti.

Di fatto, anche se non si può parlare di traffico organico, bensì di visualizzazioni ottenute a pagamento, una strategia SEM può rappresentare una risorsa più adatta per i primi passi di un blog o di un sito ancora poco noto. Al contrario, se esiste già una nicchia in cui il proprio sito è più o meno bene inserito, si può lavorare in ottica SEO per far crescere il proprio traffico organico, attirando spontaneamente utenti grazie alla qualità dei propri contenuti e al proprio posizionamento naturale su Google e la sua SERP.

La parola “qualità” è fondamentale: infatti, soltanto un sito web di qualità e dotato di contenuti pertinenti e coerenti può attirare utenza interessata e disposta a restare su quel portale, magari interessandosi anche ai prodotti e servizi su di esso offerti. Google è capace di leggere alcuni elementi (quali ad esempio l’abbandono del sito da parte dell’utente dopo pochi secondi) come segni di disinteresse nei confronti di quello specifico portale, che verrà dunque penalizzato con la perdita di posizioni (proprio perché ritenuto incapace di mantenere elevato l’interesse degli utenti).