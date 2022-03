Ventimiglia: 39enne olandese arrestato dalla Polizia di Frontiera, era ricercato per traffico di droga

Un olandese di 39 anni, A.J., è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera, poiché ricercato per violazione della legge sugli stupefacenti.

La particolarità dell’arresto è determinata dal fatto che è la prima volta che i poliziotti, nel sviluppare gli accertamenti, si sono trovati una richiesta di estradizione a carico di un cittadino europeo da parte di un paese extracomunitario quale il Marocco. L’arresto conferma, ancora una volta, l’impegno e l’attenzione della Polizia di Frontiera di Ventimiglia per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina ed, in genere, per osteggiare i reati in ambito frontaliero.

L’olandese era colpito da un mandato di arresto emesso a novembre scorso dal Tribunale di Tangeri (Marocco) per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, per il quale é prevista una pena massima fino a 10 anni di reclusione.

Il 39enne, il 12 marzo scorso, era stato controllato alla barriera autostradale di Ventimiglia, mentre viaggiava a bordo di una Mercedes classe A con targa olandese insieme ad altre tre persone.