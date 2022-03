Vallecrosia: scomparsa di Franco Chiossi e mondo del calcio in lutto, il ringraziamento della famiglia

La famiglia Chiossi ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle esequie di Franco e che hanno accolto con generosità l’invito a donare un’offerta a favore delle famiglie dell’Ucraina così duramente colpite dalla guerra.

Quanto raccolto è stato inviato ai Salesiani presenti in Ucraina con 11 comunità. Un grazie anche al parroco per le belle parole pronunciate durante l’omelia.

Questo il pensiero che Marino Moraglia ha letto al termine della celebrazione che racchiude quanta importanza e impegno ha avuto Franco Chiossi nei confronti dei giovani:

“Se oggi ci fossero tutti i ragazzi, oggi adulti e padri di famiglia, che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare quanto ha fatto Franco per loro, questa Chiesa ed il Sagrato, non potrebbe contenerli. A causa di un problema di salute che aveva portato Franco a condurre una vita che si riduceva tutto a Casa e Lavoro e resisi conto che occorreva trovare una via di uscita, con la moglie Mirella, hanno cercato di trovarla insieme, e avendo Franco la passione per il calcio dedicarsi ai giovani della città. Era nata da pochi anni la società del Vallecrosia Calcio e aveva bisogno, come sempre queste associazioni, di aiuto. In poco tempo Franco e Mirella si sono inseriti in questa avventura donando tempo libero, idee e tanta, tanta disponibilità e attenzione verso i giovani che andavano a correre dietro un pallone in quel campo in terra e, in inverno fango, non facendo mai mancare attenzione e un thé caldo. I genitori sapevano che quando i loro figli erano al campo erano al sicuro in buone mani. Tanti lo ricordano come il loro primo allenatore svolto con passione attenzione verso i ragazzi, sia Franco che la moglie erano dei secondi genitori. Naturalmente questa passione è stata trasmessa ai figli, prima a Mario e poi al fratello Mauro e da allora al campo delle Braie o quello dell’Oratorio c’era sempre un Chiossi. Mauro oltre ad aver giocato si è dedicato anche lui ai giovani diventando uno dei primi allenatori con il patentino, orgoglio di papà. Quando ha smesso di allenare ha continuato ad impegnarsi come Dirigente e accompagnare i ragazzi alle partite in trasferta. Tutti conoscevano Franco Chiossi e per far fronte alle necessità della struttura del campo, abbigliamento ecc. lui andava a battere cassa, la fiducia era tanta che pochi erano coloro che non rispondevano alla richiesta. Quando le due associazione del Vallecrosia e della PGS Don Bosco si unirono in un’unica società lui ed io facevamo a gara a chi ne raccoglieva di più di fondi. Quanti lavori e materiale è stato possibile acquistare senza pesare sull’iscrizione. Quanto ho appena detto non è sufficiente per descrivere l’operato di Franco ma si possono racchiudere in queste parole: una grande, Brava e Umile persona. Un ultimo gesto che la famiglia ci ha chiesto, oltre a ringraziarvi della partecipazione a questa Santa Messa e di fare a nome di Franco, per chi lo desidera, un’offerta che sarà destinata alle 11 comunità Salesiane presenti in Ucraina. Grazie Franco a nome di migliaia di ex ragazzi!”