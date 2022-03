Sanremo, sequestro di persona: muratore albanese condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione

È stato condannato, stamattina dal giudice monocratico del tribunale di Imperia Francesca Minieri per sequestro di persona e lesioni a una vicina di casa, a 2 anni e 2 mesi di reclusione Ervis Shaba, 35 anni, muratore di origini albanesi di Sanremo. L'uomo era difeso dall'avvocato Cristiano Mancuso di Genova.

Il 9 agosto del 2021 Shaba era stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per aver, dopo una lite scaturita da motivi di vicinato trascinato e chiuso in casa sua una vicina di casa, con la complicità della moglie.

La condanna comprende anche il pagamento del risarcimento del danno nei confronti della vittima con una provvisionale di 8mila euro.

La pubblica accusa sostenuta dal pubblico ministero Tiziana Berlinguer aveva chiesto una pena di 5 anni e 3 mesi ridotta a 2 anni e 2 mesi per effetto del rito abbreviato. La vittima costituita parte civile era rappresentata dall'avvocato Alberto Pezzini.