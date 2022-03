Ventimiglia: prosegue la raccolta di generi alimentari e prima necessità per il popolo ucraino

La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia sta organizzando una raccolta di generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione quali pasta, pelati, latte, farina, zucchero, biscotti, tonno in scatola, prodotti per l’igiene, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia, pannolini, fino al 21 marzo.

I prodotti potranno essere recapitati c/o la sede sociale della Croce Verde Intemelia in Piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia, che provvederà a stoccarli in un magazzino concesso per l’occasione dal comune di Ventimiglia. Domani e domenica verrà svolta anche grazie alla collaborazione di Marcello Orengo, al ‘Conad’ di Latte di Ventimiglia, dove sarà presente la Volontaria incaricata, Patrizia Bottiglieri.

La settimana successiva la Croce Verde Intemelia effettuerà il viaggio umanitario personalmente auto-gestito a Cracovia per portare tutto il ricavato, alla popolazione Ucraina in difficoltà attualmente nei centri di prima accoglienza. Il rientro in Italia sarà destinato ad alcune mamme con bambini che verranno portati qui sul nostro territorio presso le strutture preposte.