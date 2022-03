Il 1° aprile a Molini di Triora riaprirà il ristorante albergo Santo Spirito, una istituzione da 125 anni

"Il 1° aprile riapriremo e tranquilli non è uno scherzo". Con questo post su Facebook è stata annunciata ufficialmente al riapertura del ristorante albergo Santo Spirito di Molini di Triora. Si tratta di una istituzione in valle Argentina, dal 1897 ma l'anno scorso, l'8 dicembre, se ne annunciava una temporanea sospensione dell'attività. Una pausa, dettata dall'evoluzione delle restrizioni nazionali per il Covid e dalla crisi economica degli ultimi anni per via della pandemia.

Oggi quell'incertezza lascia spazio invece a una ritrovata positività e un segno di speranza importante per l'economia della vallata. "Dopo tante riflessioni e analisi, abbiamo deciso che la nostra storia deve continuare. Non può interrompersi, tantomeno nell'anno del suo 125° anniversario. Sia per la nostra grande passione, che ci porta ad accogliere ogni anno migliaia di persone provenienti da ogni dove. Sia per rispetto verso chi ci ha preceduto e che ora non è più con noi, a partire dalla fondatrice Rosetta fino ad arrivare ad Augusto e Margherita, passando per Chiarina e Tunìn, lavoratori instancabili che con il sudore della propria fronte hanno saputo costruire e costantemente espandere quella che oggi è l'attività dedicata all'accoglienza più antica della nostra provincia".



"Ospitare qualcuno nella propria casa, per noi, rappresenta il più grande degli onori. Nutrirlo, ristorarlo, coccolarlo. E non ci sentiamo di privarcene. Una volta stabilito ciò, abbiamo realizzato che un'opera di rinnovamento andava comunque eseguita e siamo fieri di poter affermare di averla compiuta in prima persona, con l'aiuto di innumerevoli amici che si sono alternati nel darci una mano, spesso lavorando al freddo ma con un clima conviviale e sereno. - raccontano sui social - Ci siamo sporcati le mani, di cemento, di vernice, di schiuma poliuretanica e quant'altro ma ora che siamo ragionevolmente prossimi alla conclusione dei restauri e dei rinnovamenti, possiamo dirlo, al di fuori da ogni scaramanzia! Ci siamo quasi, stiamo per tornare, con un'energia ancora maggiore".