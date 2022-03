Sblocca Cantieri, Lega: "Via libera Mims a Variante Sanremo e ferrovia Mi-Ge più veloce"

“L’iter sulla Variante di Sanremo e sulla velocizzazione della linea ferroviaria Milano-Genova col quadruplicamento tra Mi Rogoredo e Tortona si affianca alla conclusione della fase dei commissariamenti dello Sblocca Cantieri. L’impegno della Lega ha portato così a un risultato storico su infrastrutture fondamentali per il nostro territorio a cui manca solo il via libera del Parlamento. Il Governo ha inserito infatti le due opere nell’atto trasmesso con l'elenco di 15 nuove opere pubbliche da commissariare, per un valore di 3,1 miliardi di euro, e la proposta di nomina dei relativi Commissari straordinari. Un risultato ottenuto grazie al lavoro costante del vice ministro Alessandro Morelli e del responsabile dipartimento Infrastrutture Edoardo Rixi”.



Lo dice in una nota il gruppo dei parlamentari liguri della Lega.