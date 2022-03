Bordighera: futuro dell'ospedale Saint Charles, Trucchi "E' il momento delle risposte certe e definitive"

“Ho letto con attenzione le parole del Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, sulla istituzione di un tavolo tecnico presso la Regione Liguria finalizzato alla firma del tanto sospirato contratto per la privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera”.

Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “A parte la critica che rivolgo ad alcune espressioni relative alla fiducia espressa già ormai molte volte nei confronti dei vertici regionali e sino ad oggi sempre disattesa ritengo utile un punto sulla situazione. Il Bando per la assegnazione al privato del nostro Ospedale risale esattamente a 4 anni fa. Lo stesso Bando riguardava anche la privatizzazione degli Ospedali di Albenga e Cairo. Per Bordighera rispose un solo concorrente mentre per Albenga e Cairo furono due i concorrenti. La vicenda del savonese è terminata lo scorso anno con un nulla di fatto, dopo una lunga vicenda giudiziaria amministrativa. Quella che ci riguarda sta andando avanti da 4 anni tra vertici, sopralluoghi, incontri, audizioni in Regione e altro”.

“Due mesi fa privato e Asl – termina Trucchi - si sono scambiati lettere polemiche che dimostrano forti divergenze sul contratto e ipotizzano possibilità di recesso. Ieri in Regione l'ennesimo rinvio e la convocazione dell'ennesimo tavolo. Nel frattempo l'Ospedale di Bordighera si è svuotato di personale e di servizi mentre quelli territoriali versano in situazione gravemente preoccupante. Ognuno giudichi se non sia venuto il momento delle risposte certe e definitive. In sanità stare fermi vuole dire andare indietro”.