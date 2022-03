Spese pazze in Regione Liguria, tutti assolti dalla Corte di Cassazione. C'è anche l'imperiese Alessio Saso: "Dopo 10 anni una sentenza che mi riabilita completamente"

C'è anche l'imperiese Alessio Saso, all'epoca consigliere regionale in quota Ncd (Nuovo Centro Destra ndr), tra gli assolti per le cosiddette spese pazze in Regione Liguria. Con la sentenza della Corte di Cassazione viene messa la parola fine sulla vicenda riferita alle spese fatte tra il 2010 e il 2012, per quanto riguarda Saso in pranzi e cene e ai relativi rimborsi chiesti per un ammontare di 1.200 euro.

"Finalmente dopo 10 anni si risolve una questione che mi riabilita completamente dal punto di vista dell'onestà. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto anche prima e sono contento che anche la giustizia me lo riconosca. È stata una vittoria piena dopo di 10 anni" - ha commentato Alessio Saso.



Quello di Saso non è l'unico nome finito al centro della vicenda che ha visto l'assoluzione di tutti i coinvolti. Tra questi spicca sicuramente il nome di Edoardo Rixi, all'epoca capogruppo della Lega e oggi deputato e coordinatore ligure del partito. Assoluzione anche per: Michele Boffa, ex presidente del Consiglio regionale (Pd), Antonino Miceli (Pd), Marco Melgrati (Fi), Luigi Morgillo (Fi), Matteo Rosso (Fi), Gino Garibaldi (Fi) , Franco Rocca (Fi), Alessio Saso (Ncd), Francesco Bruzzone, senatore della Lega, allora presidente del Consiglio regionale, Marco Limoncini (Udc), Armando Ezio Capurro (Noi con Burlando), Aldo Siri (Lista Biasotti), Raffaella Della Bianca (Fi), Roberta Gasco (Udeur), Marilyn Fusco (Idv), Giacomo Conti (Federazione della Sinistra), Matteo Rossi e Alessandro Benzi, entrambi in Sel.



Per loro le pene in primo grado andavano da 3 anni e due mesi a 2 anni e un mese. Erano stati assolti in primo grado Massimo Donzella (Udc), Ezio Chiesa (Pd) e Stefano Quaini, ex Idv e Sel.



“Con la conferma dell’assoluzione espressa nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ribadisce la mia estraneità alle infamanti accuse di falso e peculato che ho combattuto per anni. - ha detto Edoardo Rixi - Pur sapendo di essere innocente nel frattempo mi sono dimesso da vice ministro, ho rinunciato alla poltrona da governatore e ho preferito non assumere ruoli per evitare futili critiche alla Lega e al mio operato".



"Una vicenda che dovrebbe far riflettere i giustizialisti della prima ora, quelli che mi hanno chiesto subito le dimissioni: i processi si celebrano in tribunale, non in piazza. E’ la sottile differenza tra democrazia e demagogia. - conclude Rixi - Ringrazio Matteo Salvini, la Lega, famiglia e amici che mi hanno fatto sentire sempre il loro sostegno. Ora guardiamo avanti, per le elezioni comunali a Genova e per le prossime Politiche c’è molto da fare”.