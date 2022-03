Scomparsa di Gianni Giuliano, il cordoglio e il ricordo di Giovanni Gandolfo

"La scomparsa dell'avvocato Gianni Giuliano mi ha profondamente colpito ed addolorato. Il mio ricordo di lui è soprattutto legato a sette anni del suo mandato di Presidente della Provincia dal 2001 in avanti.

Gianni Giuliano era appunto presidente ed io, insieme all'onorevole Manfredi, consigliere di opposizione del gruppo de La Margherita. In particolare sul tema rifiuti le posizioni furono agli antipodi e l'opposizione (di tutto il centrosinistra) si caratterizzò, su questo tema nevralgico e delicato per il territorio, per una fortissima e lunga contrapposizione di visione e contenuti; lo stesso avvenne su altri punti e anche per la gestione dei trasporti pubblici (RT), anche se non facemmo mai mancare il consenso sulle scelte condivise. Ricordo che il Presidente Giuliano si caratterizzava per un comportamento istituzionale correttissimo rispettando sempre le nostre prerogative: consentendoci la più totale facoltà di accesso a documenti, uffici ed operatività, dimostrando oltre ad uno spiccato rispetto del proprio ruolo istituzionale e delle regole democratiche, signorilità e grande senso dell'ironia con cui sapeva stemperare i momenti con più forte tensione politica.

Ricordo, fra i tanti, un episodio; nel corso di una audizione su RT con disamina del bilancio espressi fortissime critiche ed un componente il collegio sindacale mi riprese paventando una querela contro di me, Gianni Giuliano lo invitò fuori della sala, seppi dopo che aveva difeso la mia prerogativa di consigliere di minoranza ad esprimere tutto il mio dissenso.

Era uomo delle istituzioni molto attento anche a curare i rapporti interpersonali dimostrando con ciò qualità personali e politiche in verità merce rara allora come ora.

Riposa in pace Presidente.

Giovanni Gandolfo".