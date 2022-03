Imperia: le professoresse Harmer e Brunetti festeggiano 30 anni di lavoro come autrici di testi scolastici

“In questo difficile momento legato prima all'emergenza sanitaria del Covid-19 ed oggi alla tragica guerra che ha colpito tutta la nazione dell'Ucraina, i nostri pensieri ed atteggiamenti quotidiani sono rivolti a tutta quella gente che sta soffrendo e che muore sotto i bombardamenti delle armi nemiche. È proprio in un momento come questo che è necessario ribadire la forza della cultura in ogni sua espressione, una forza che unisce le persone, fa conoscere e accettare le diversità e permette di aprirsi ad un mondo sempre più informato e capace di condividere conoscenze e valori universali”. Una premessa fatta dalle professoresse Janet Harmer e Alessandra Brunetti (entrambe residenti nel capoluogo imperiese) per presentare il successo di un progetto lavorativo ed editoriale che proprio quest'anno festeggia 30 anni di attività. Una collaborazione professionale che unisce Janet e Alessandra da tempo nel loro ruolo di insegnanti e autrici di testi scolastici e che è iniziata occasionalmente nel 1988 con l'organizzazione di un corso di formazione per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare.

Fu proprio questa esperienza didattica come formatrici a stimolare le due amiche verso il percorso di scrittura, concretizzatosi nel 1992 con la stesura e la stampa di ‘Yahoo’ (titolo ispirato direttamente ai ‘Viaggi di Gulliver’ di Swift), un corso basato allora su un nuovo metodo di insegnamento e apprendimento dell'inglese nei primi anni della scuola dell'obbligo. Dopo il successo di questa prima esperienza editoriale, negli anni, alternando l'impegno di insegnanti e autrici, la collaborazione tra Janet e Alessandra si è rafforzata e ha consentito ad entrambe di migliorare le proprie specificità nella stesura e revisione di testi scolastici, con la consapevolezza di poter offrire alle giovani generazioni, proiettate verso contesti europei e internazionali, un importante aiuto nella conoscenza della lingua e della cultura anglosassone. La collaborazione a corsi per la primaria come Fun…tasy, Tricks e Ginger, la realizzazione di readers e il successo di testi per le superiori (come gli eserciziari ‘Step on it’ realizzati da Janet e i testi di letteratura e cultura inglese e spagnola come Enjoy, Huellas e Hispanosfera di Alessandra) hanno rinsaldato il sodalizio tra le due autrici.

Il loro ultimo lavoro editoriale, realizzato in periodo di pandemia con la collaborazione di Anna Cardelli Lynch e Chiara Pastormerlo, si chiama ‘Buddy and Friends’ un nuovo corso di inglese dedicato alla scuola primaria e prodotto dalla prestigiosa casa editrice ELI.

Dice Janet Harmer: “L’insegnamento di una lingua straniera è in questi ultimi anni cambiato molto, ma resta la convinzione che alla base di un libro di testo, ci debbano essere sempre solide conoscenze e competenze, sia teoriche che pratiche … Sono gratificata da questo percorso di lavoro con Alessandra, un percorso che mi ha consentito anche l'abilitazione come esaminatrice per le certificazioni ‘Cambridge’.

Dice Alessandra Brunetti: “E’ sempre un piacere e una soddisfazione professionale collaborare con Janet su libri di testo (corsi, eserciziari, readers) destinati a migliorare non solo l'apprendimento della lingua straniera ma anche a diffondere idee e valori, come la difesa dell’ambiente, l’accettazione della diversità e il rispetto dell’altro, valori che mai come in questo momento sono fondamentali per tutti”.