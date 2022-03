A Sanremo c'è la 'Coach dei papà', l'intervista a Chiara Angela Boetti "Li aiuto a diventare padri e uomini migliori"

In provincia di Imperia, da alcuni mesi è arrivata la coach dei papà. Lei è Chiara Angela Boetti, è di Sanremo e ha deciso di reinventarsi formandosi per diventare una figura professionale nuova: una coach per aiutare i padri a migliorarsi nel rapporto con i figli ma non solo. L'abbiamo intervistata e abbiamo scoperto alcuni aspetti molto interessanti soprattutto visto che manca appena una settimana al 19 marzo, la Festa dei Papà.



Che cosa vuol dire essere coach dei papà?



"Si tratta di una nuova professione. In generale non si sente spesso parlare di coaching. Non faccio terapia perchè di quello se ne occupano gli psicologi, non sono un motivatore perchè il mio approccio prevede che la motivazione debba venire da dentro il soggetto che seguo e non sono un consigliere. - spiega Chiara Angela Boetti - Con i papà affronto un percorso di crescita lungo almeno 3 mesi (Tutte le informazioni le potete trovare su questo sito - LINK), attraverso una analisi della persona che la porti a riconoscere i propri valori e le sue risorse e partendo da questi due aspetti, aiuto questi papà a capire la migliore strategia per migliorarsi nel rapporto con i propri figli".



Quindi, il punto è che spesso c'è un problema che i papà non vedono?



"Non sempre c'è la consapevolezza che ci sia un problema. I papà che si rivolgono a me, vedono gli effetti del problema: capiscono che il rapporto con i figli non va ma non sanno perchè stanno sbagliando e qui è utile una figura come la mia. - sottolinea - Negli ultimi anni mi sono formata e diplomata seguendo numerosi corsi in coaching. Ci sono molti professionisti in questo ambito e soprattutto specializzati sulle madri ma pochissimi si focalizzano sui padri. Credo di essere una delle poche in tutta Italia, l'unica in provincia di Imperia".



Perchè proprio i papà potrebbero avere dei problemi?



"Il papà è quello che passa meno tempo con il bambino. Come genitori siamo spesso stanchi e non dimentichiamo che nessuno ci ha insegnato a esserlo. Spesso il papà non viene rispettato perchè è visto dal figlio come l'amico o come chi ti regala un gioco per avere un momento insieme di felicità. Così non si fa altro che costruire rapporti basati sul ricatto e la convenienza. Non dimentichiamo che siamo studiati dai bambini che testano i loro ma soprattutto i nostri limiti".



"All'interno della famiglia anche quando nasce un figlio, c'è bisogno che entrambi i genitori riescano a trovare un equilibrio tra essere e fare, ritrovando piano piano anche il tempo per sé stessi. - aggiunge - Spesso ci si annulla come persona e non va bene. Poi, quando le cose iniziano ad andare male non si risolvono mai da sole. Non dimentichiamo che se il papà non sta mai con il bambino, forse è perché non vive bene l'ambito familiare, quindi si crea il rischio concreto che nascano anche problemi tra la coppia. Spesso c'è una vera e propria confusione a livello emotivo negli uomini. Io, insieme a questi papà che seguo, cominciamo dal diradare questa nebbia di confusione per arrivare a una rinascita".



Da dove è nata l'idea di specializzarsi in questo campo?



"Sono una madre e sono sposata con Simone da 9 anni, insieme abbiamo tre figli. So perfettamente quanto possa essere difficile. Posso essere un punto di riferimento femminile che non giudica, con esperienza diretta che è in grado di offrire quello sguardo esterno che permetta di vedere un problema e risolverlo. - rimarca - In casa non c'è un confronto alla pari ed è più facile giudicarsi, soprattutto nel mondo dei papà separati. Penso di essere una donna che riesce a mantenere in piedi una famiglia felice insieme ad un bravo papà. Oggi giorno non è poco".



Come funziona la risoluzione dei problemi di questi papà?



"Si parte con il fare domande aperte che normalmente una persona da sola non si farebbe. Le risposte sono illuminanti perchè fanno emergere modalità di pensiero e reazioni che poi ci permettono di far si che il papà elabori e metta in atto delle strategie legate al gioco per costruire un rapporto ricco di stimoli e serenità. Questi papà conquistano il bambino attraverso il gioco ma senza comprarlo con dei regali".



Che cosa succede al termine del percorso?



"Si impara ad avere una relazione migliore con se stesso e con i propri figli e che poi si può applicare anche ad altri ambiti, penso al lavoro o alle amicizie. Il bambino cambia atteggiamento nei confronti del padre e ha piacere di essere coinvolto nell'attività e il papà capisce che quel tempo insieme non è solo un dovere. Si creano dinamiche di complicità che gli permettono di capire come interagire".



C'è un momento giusto o una età giusta dei figli, per capire che qualcosa non va?



"Mi piace dire che il momento di iniziare era già ieri, perchè i figli meritano la migliore versione di te stesso ma anche tu come papà la meriti. Se entrambi si divertono, ne consegue un alleggerimento nel clima familiare solitamente fatto di obblighi e regole. Per quanto riguarda i bambini, l'età giusta è sicuramente quella dove il bambino inizia a creare la sua identità, a partire dai 3 anni. Ripeto, l'ideale è intervenire subito perché le cose da sole non si risolvono".



La 'famiglia del Mulino Bianco' non esiste?



"Tutte le famiglie hanno dei problemi. Parlo perchè è successo anche a noi. Tutti hanno le crisi. Noi abbiamo lottato ci siamo ascoltati, aperti e ci siamo comportati come una squadra. Questa è la soluzione. Quindi per rispondere, la famiglia del Mulino Bianco non esiste però cerchiamo di tenere in piedi questo mulino perchè è davvero bellissimo. Ogni giorno portiamo il nostro colore ad un arcobaleno che è già bellissimo" - conclude Chiara Angela Boetti.