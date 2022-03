Organizzazione romana e diocesi cristiane nel Ponente ligure e nelle Alpi Marittime

Sull'organizzazione romana in Liguria si insediò, nel IV- V secolo, la prima organizzazione ecclesiastica che, modellandosi come ovunque sugli ordinamenti municipali della tarda romanità, pose un vescovo ad Albenga, uno a Ventimiglia, uno a Cemenelum e quindi a Nizza, uno ad Antibo, uno a Glandeve, erede dell'antica Brigantio, e, più a nord, uno nelle altre città che ho ricordato.



La delimitazione delle diocesi a ciascuna assegnate riproduce quella degli antichi municipi romani, ed è rimasta quasi immutata nella situazione primitiva sino a tempi assai vicini a noi. La diocesi di Albenga si estendeva in origine dal torrente Porra presso Finale al torrente S.Romolo presso Sanremo: oggi essa conserva a un dipresso verso oriente il suo antico confine, e a ponente solo nel 1831 e' stata ristretta dalla Madonna della Ruota, tra Ospedaletti e Bordighera, a San Lorenzo a Mare, per compensare Ventimiglia della perdita di Mentone, Roccabruna, Gorbio, S.Agnese, Castellaro di Mentone, Castiglione, Molinetto, Sospello, Breglio e Saorgio.



La Diocesi di Ventimiglia ebbe sino a circa due secoli fa giurisdizione su queste località e ha conservato fino al 1947 Tenda e Briga, riproducendo l'unità dell'antico Albintimilium. La Diocesi di Nizza abbracciò a sua volta tra la Turbia e il Varo, spingendosi verso l'interno sino a comprendere tutta la valle della Vesubia, quella della Tinea e il versante orientale di quella di Chianzo. La Doocesi di Venza fu compresa tra il Varo e il Lupo e verso l'interno sino al contrafforte che divide la valle del Lupo da quella dello Sterone. Quella di Antibo, la cui sede fu sostituita nel XII secolo da Grassa, racchiuse il territorio tra il Lupo e la Ciagna. Infine, verso l'interno, è la vasta circoscrizione della Diocesi di Glandeve, che abbracciò tutta la regione sino alle sorgenti del Varo, e la cui sede fu trasportata nel XV secolo nella vicina Entrevaux, cioè Entrovalli.



Queste quattro diocesi delle Alpi Marittime, che nel 1790 furono abolite e fuse nell'unica Diocesi di Nizza, conservarono esse pure perfettamente l'organizzazione degli antichi municipi romani, e costituirono le grandi linee entro le quali si andò sviluppando per secoli e secoli la vita della regione, mantenendo vivi gli antichi legami spirituali con le loro sedi; ed ancora una volta è da notare il loro perfetto adeguarsi alla situazione geografica ed ai rapporti etnici ed economici tra le varie parti dell'antica provincia delle Alpi Marittime. Tuttavia un fatto nuovo di portata più generale si era verificato nel tempo e cioè l'inclusione delle Alpi Marittime, per effetto del riordinamento dell'Impero effettuato da Diocleziano, alla fine del III secolo, in un nuovo sistema provinciale gravitante verso la Provenza.

Pierluigi Casalino