Bordighera: pericolo per l'accompagnamento dei pazienti a Villa Hesperia, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore di Bordighera ci ha scritto per segnalare il pericolo per chi accompagna i pazienti a Villa Hesperia:

“E’ diventato pericoloso, visto che molte ambulanze non hanno il posto e sono obbligate a scaricare i pazienti in mezzo alla strada, creando traffico e paralizzando totalmente la strada. I militi delle pubbliche assistenze hanno chiesto un aumento dei posti per le ambulanze anche davanti da ‘Oggero’, in modo da essere in totale sicurezza nello scaricare i pazienti per le visite. Un posto solo è davvero poco per le molte persone che usufruiscono i mezzi di soccorso, aumentati negli ultimi anni. Spero in un intervento dell'amministrazione comunale bordigotta”.