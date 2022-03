Taggia: al Convento dei Domenicani partito l'allestimento di alloggi per almeno 50 profughi ucraini

In tutta la nostra provincia, come in tutto il mondo, è in atto una vera e propria gara di solidarietà per il popolo ucraino, sia per chi è rimasto nel proprio paese a fronteggiare l’invasione russa e sia per chi invece è fuggito o sta fuggendo.

Alcuni giorni fa la Regione ha predisposto una serie di alloggi per i rifugiati ucraini mentre dalla nostra provincia stanno già viaggiando tonnellate di aiuti di ogni genere verso i confini con l’Ucraina, per dare supporto a chi è dentro e fuori dal paese. Tra le tante iniziative c’è la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e ora anche il Convento dei Domenicani di Taggia.

Da alcune ore, infatti, nel convento di Taggia è iniziato l’allestimento di 50 posti letto per mamme e bambini profughi dall'Ucraina. Manca però molta biancheria (lenzuola singole, asciugamani coperte ed altro), oltre ad alimenti per mantenerli sul posto. Servirebbero anche dei lettini per bambini o culle e anche vestiario per donna e bimbi di ogni età.

Non serve vestiario maschile o lenzuola per letti matrimoniali, in quanto gli uomini da 18 a 60 anni non lasciano il loro paese. Gli organizzatori dell’accoglienza al Convento stanno anche cercando di reperire giocattoli per bambini o materiale per disegnare e colorare, anche se per ora non sono una urgenza.

L’iniziativa del Convento dei Domenicani è organizzata insieme alla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e garantirà un luogo dove poter soggiornare a chi scappa dalla guerra. Un conflitto, quello in Ucraina, che sta lasciando tutti attoniti per aver riportato l’orrore della guerra a pochi chilometri da casa nostra.