Sanremo: campagna di sensibilizzazione della Inner Wheel Club per il progetto Octopus

La Dott.ssa Sara Orsino (nella foto insieme ad Anna Jeraci-Bio Presidente Inner Wheel Sanremo), nell’ambito del progetto Octopus, ha tenuto una conferenza martedì 23 febbraio presso Palazzo Gentile Spinola di Genova sulla triste realtà del disagio giovanile e genitoriale acuito dalla pandemia Covid 19.

II progetto Octopus che esiste dal 2020 ha lo scopo di dare aiuto psicologico a ragazzi e famiglie che lo richiedono oppure che sono segnalati da enti locali come la scuola. 175 sono stati i colloqui fatti 156 ore di laboratori coinvolgendo ragazzi e genitori 68 le persone incontrate 8 professionisti coinvolti di cui 2 educatori e 6 psicologi.

Octopus rischia di terminare per mancanza di fondi a Giugno 2022. Inner Wheel Club di Sanremo, insieme ad altre Associazioni no profit, vogliono contribuire con una campagna di sensibilizzazione per fare in modo che Octopus continui ad ascoltare la voce di questi ragazzi che vorrebbero aiuto, si sentono soli e chiedono supporto.