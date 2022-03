Sanremo: questo pomeriggio spettacolo dell'attore Enzo Mazzullo 'Dalla Testa ai Piedi Passando dall'Anima'

L'attore Enzo Mazzullo sarà questa sera in Prima Nazionale al Floriseum, museo del fiore di Sanremo, alle 18, con 'Dalla Testa ai Piedi Passando dall'Anima' giunto alla sesta stagione dei suoi Gommonauti.



Nati per esigenza di personaggi, durante il primissimo Lockdown, Mazzullo si prodiga a perfezionare i suoi pupazzi, fino a donargli l'anima. Richiesti in tutta Italia e anche all'estero, l'attore ne ha fatti adottare più di sessanta, contribuendo alla rifocillazione di frigoriferi a favore di famiglie disagiate. L'ingresso è libero ma sempre per la stessa operazione, verrà chiesto un contributo di cortesia che verrà utilizzato per fare la spesa appunto a famiglie.



Enzo Mazzullo è attualmente impegnato in Teatro. "I miei Gommonauti sono uno sfogo che poi sono diventati uno spettacolo vero e proprio, nella loro realizzazione, faccio tutto io.. come dice il titolo. Durante la creazione, ci metto l'Anima". Ancora pochi posti disponibili. Si può telefonare al 391 7928808.