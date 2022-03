Ventimiglia si gode la nuova pista ciclabile sul lungomare, Bertolucci: “È un fiore all'occhiello per il turismo e il benessere”

Ieri mattina è stato inaugurato il primo tratto della passeggiata a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia, un'opera moderna che strizza l'occhio alle più avanguardistiche iniziative visitabili in altre città che, come Ventimiglia, hanno deciso di puntare su questo tipo di progetti.

Simone Bertolucci, vicesindaco con delega anche allo Sviluppo Economico e Turistico, dice la sua in merito al nuovo intervento, entusiasta sia da un punto di vista estetico, che di riscontro per la città: “Una delle grandi opere pubbliche che ha avuto in programma questa amministrazione e che ha realizzato. Esteticamente bellissima, dalle linee moderne, si va a mettere in parallelo con le grandi opere di altre città. Si segue il percorso regionale e nazionale di questa ciclopedonale tirrenica. Con gli ok degli uffici regionali e di tutte le varie competenze, partirà anche l'altro tratto che porta da via Tacito a via Dante”.

“Turisticamente è un fiore all'occhiello - prosegue Bertolucci - quando si parla di ecosostenibilità, di turismo sostenibile, di outdoor, ormai si parla di temi all'ordine del giorno di qualsiasi programma amministrativo, come è giusto che sia. Per una questione ambientale e anche, secondo me, per una questione che riguarda il benessere e lo sport, perché si deve capire che il turismo non deve essere pensato solo come andare al mare, ma poter fare anche altre mille attività correlate, come gite e passeggiate. Se non ci sono strutture c'è una mancanza. Da oggi Ventimiglia ha messo mano a questa mancanza donando una grandissima opera pubblica”.