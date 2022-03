Ventimiglia: sette arresti della Polizia di Frontiera in meno di una settimana, la maggio parte sono passeur

La frontiera terrestre di Ventimiglia costituisce un bacino di vita interconnesso tra Italia e Francia anche in materia di criminalità e ciò è ampiamente dimostrato dai risultati della Polizia di Frontiera nell’ultima settimana.

Sono stati effettuati ben 7 arresti di cui 5 nell’ambito delle diverse tipologie di pattugliamento congiunto, che costituiscono uno strumento particolarmente efficace per prevenire e contrastare forme di criminalità gravi a carattere transnazionale. La Brigata Mista, ovvero le pattuglie di Polizia Giudiziaria, ma anche le ordinarie Unità Mobili di Frontiera garantiscono il velo di sicurezza nell’ambito della specialità che concerne, in primis, la lotta contro l’immigrazione clandestina ed il terrorismo, ma anche la cattura di latitanti che tentano di garantirsi l’impunità fuggendo all’estero.

Negli ultimi 6 giorni sono state arrestate 7 persone, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, violazione del divieto di reingresso in seguito ad espulsione e per mandato di arresto europeo.

Si tratta di un francese di 25 anni (B.A.) residente nelle Alpi Marittime, controllato dalla Squadra Mista a Breil sur Roya, su un’auto con due tunisini sprovvisti di documenti. E’ stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Due marocchini (M.L. di 18 e B.A. di 28 anni) entrambi residenti in Francia e controllati sull’autostrada francese A8 nei pressi dell’uscita di Mentone, avevano a bordo ben 4 bangladesi sprovvisti di documenti.

Un italiano di 72 anni (R.C.C., residente a Ventimiglia) e una spagnola di 77 (G.D.R.E.), fermati sulla A8, stavano potando due bengalesi senza documenti. E’ poi toccato a un georgiano di 38 anni (K.G.) controllato a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Spagna e diretto a Genova. Dopo gli accertamenti è risultato colpito da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano nel 2020 che di fatto gli impedisce di entrare in Italia per cinque anni.

Infine serbo di 48 anni (J.D.) controllato a bordo di un autobus di linea proveniente da Marsiglia e diretto a Roma, è risultato colpito da mandato di arresto europeo emesso in Germania per furti commessi dal 2013 al 2014. Il ricercato in ambito europeo è stato assicurato alla giustizia, associato presso il carcere di Sanremo in attesa di estradizione, richiesta dall’autorità straniera.

“I sette arresti effettuati negli ultimi sei giorni dalla Polizia di Frontiera - dice il Dirigente dr. Martino Santacroce - sono prova tangibile della concreta attività di prevenzione e repressione sulla fascia confinaria di Ventimiglia, in particolare nei confronti del fenomeno dell’immigrazione clandestina. L’attenzione sarà mantenuta ad un livello altissimo, in conformità con le direttive ricevute dal Signor Prefetto e dal Questore di Imperia, che nascono da un’attenta analisi del rischio, acuito dagli eventi internazionali”.