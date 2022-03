Da Ospedaletti all'Accademia Ucraina di Milano: Debora ci racconta le sensazioni dalla sua 'seconda casa'

Una giovane ospedalettese, Debora Orsino, ballerina del 7° corso dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, ci racconta come gli allievi e gli insegnanti dell’omonima prestigiosa scuola di Kiev, stiano vivendo le notizie relative alla guerra.

La scuola professionale dell’Accademia Ucraina di Balletto, diretta dalla Maestra Caterina Calvino Prina, apre la propria sede 17 anni fa e dal 2020 trova una ‘seconda casa’ sul prestigioso Teatro degli Arcimboldi, palcoscenico dove vengono portati in scena gli spettacoli annuali, ma anche luogo di studio, in cui gli allievi degli ultimi corsi hanno la possibilità di seguire le lezioni quotidiane.

“Io studio presso l’Accademia Ucraina di Milano da pochi mesi e devo dire che qui ho trovato da subito un ambiente accogliente e altamente professionale. All’interno della nostra Accademia, ci sono insegnanti di molte nazionalità. Il mio maestro, Pierpaolo Ciacciulli, è italiano, ma abbiamo anche insegnanti ucraini, russi, bielorussi e moldavi. Lo sconcerto per questa guerra è molto sentito tra i nostri insegnanti perché alcuni di loro hanno le proprie famiglie a Kiev sotto le bombe. Noi ragazzi pensiamo che la guerra sia inutile e folle, perché coinvolge persone innocenti e soprattutto non ci capacitiamo di come il mondo resti fermo a guardare e non intervenga per fermare immediatamente queste atrocità”.

L’intento dell’Accademia, in questo momento così drammatico è quello di farsi messaggera di pace portando l’arte in scena: “Lo abbiamo fatto con un flash mob in cui alcune di noi sono scese in piazza per danzare nella manifestazione ‘Pace In Ucraina’, organizzata dal Municipio 4 di Milano. Ma soprattutto l’Accademia non si è fermata e continua a preparare noi allievi per il prossimo appuntamento che sarà al Teatro degli Arcimboldi con due titoli del repertorio classico tra i più famosi ed amati: sabato 30 aprile e domenica 1° maggio il sipario si alzerà sulle celebri note de La Bella Addormentata e di un altro balletto poco rappresentato in Italia, Coppelia”.