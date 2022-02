Taggia: discarica abusiva ad Albareo, in mezzo al bosco anche un'auto fatta a pezzi

C'era anche una carcassa d'auto fatta a pezzi nel bosco di Albareo sopra Taggia. Il mezzo è stato ritrovato nell'ambito di un intervento di pulizia di una discarica abusiva.

La zona era finita nel mirino dell'ufficio ambiente a seguito di alcune segnalazioni. Oltre all'auto sono stati ritrovati anche una lavatrice, un frigorifero, diversi altri ingombranti e numerosi sacchetti neri contenenti un po' di tutto. La macchina era senza targhe, tagliata in più parti con un flessibile.

L'intervento di rimozione ha visto impegnati, l'assessore all'ambiente Lucio Cava, l'agente di polizia locale in forze all'ufficio ambiente Enrico Mollo, Davide Birri per Amaie Energia e Alessandra Cerri per la Protezione Civile, insieme a operai e volontari. C'è voluta una mattinata di lavoro e due furgoncini per rimuovere tutti i rifiuti trovati.

"Ancora una volta è la mano degli incivili a colpire, gente che chiaramente non ha a cuore il nostro territorio - commenta Lucio Cava - Purtroppo sono ancora tante le persone che non sanno che portare gli ingombranti al punto di raccolta, è gratuito e non cuba minimamente sulla tassa della spazzatura".