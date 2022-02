Caduta accidentale in campagna, questa mattina per un uomo di 75 anni, in regione Chiappe a Castellaro nella zona del Santuario di Lampedusa.

Sul posto è scattato l’intervento del personale medico del 118, Vigili del Fuoco e Croce Rossa di Taggia. Secondo le prime informazioni l’uomo ha riportato lievi ferite ma, vista la zona impervia, è stato inviato anche l'elicottero 'Grifo 1'.