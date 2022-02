Ventimiglia: tradizione e cultura marinara, l'Amministrazione vicina ai pescatori dilettanti e chi promuove attività marittime e sportive

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, insieme all'assessore al demanio Panetta, hanno trovato una soluzione che premia chi oggi è già presente sul litorale ventimigliese, prevedendo a breve l'emanazione di un bando dedicato ai circoli sportivi.

“Siamo consapevoli – dicono i due amministratori frontalieri - che la rigida normativa non permette di procedere con assegnazioni dirette e che non sia quindi possibile affidare direttamente ai circoli sportivi esistenti ma, con un gioco di squadra di tutta la giunta, abbiamo scelto di pubblicare un bando a loro dedicato”.

“Secondo l'impostazione della giunta – prosegue Scullino - riteniamo sia indispensabile, per favorire lo sviluppo dell’attività turistica e per tutelare l’ambiente marino e costiero, provvedere ad assegnare tramite bando di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, le concessioni demaniali marittime ma solo alle associazioni sportive dilettantesche locali o con caratteristiche analoghe”.

Queste le condizioni inderogabili:

- essere iscritte al registro delle associazioni, con attività compatibili con l’uso previsto per le aree in oggetto da parte del PUD vigente;

- impegnarsi a fornire attività connesse alla promozione del mare e del territorio locale presso turisti e cittadini di Ventimiglia garantendolo tramite apposita convenzione;

- impegnarsi a fornire a titolo gratuito il servizio di posa e recupero di boe e corpi morti sul litorale balneabile comunale;

- non avere pendenze o contenziosi di alcun genere con l’Amministrazione Comunale.

La pubblicazione del bando è prevista a breve.