Principato di Seborga: il Consiglio della Corona condanna l'attacco russo in Ucraina

“Come rimarcato all’art. 17 del Regolamento del Principato, “Il Principato di Seborga rifiuta la guerra ed ogni altra manifestazione della forza nei rapporti internazionali”. Condanniamo quindi quanto sta accadendo in Ucraina, ai confini dell’Europa, e rivolgiamo un accorato appello affinché tutte le parti in causa cessino immediatamente ogni ostilità”.

Così il Consiglio della Corona del Principato di Seborga condanna quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina e aggiunge: “Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno ai civili, coinvolti loro malgrado in una situazione gravissima che si sarebbe ampiamente potuta (e dovuta) evitare”.