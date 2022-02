Bordighera: scoperta la 'Coda di capodoglio' al Belsit, si attende la data dell'inaugurazione (Foto)

Finalmente rivelata al pubblico la Coda di Capodoglio, l'opera d'arte donata al comune di Bordighera dall'artista Giancarlo Mazzoni e installata in via dei Colli in zona Belsit, uno dei punti di ingresso principali nella città delle Palme.

Gioco di luci, ombre e colori, ma anche di prospettive che rendono questo oggetto unico nel suo genere. Infatti coloro che la ammireranno avranno la sensazione che la coda fuoriesca dal mare grazie all' intersezione dell'oggetto con la linea dell'orizzonte.

Un'incantevole immagine di questa fontana, ormai quasi pronta, data anche dalla dimensione dell'oggetto che supera i 2 metri e pesa più di 900 kg. Realizzato in acciaio inox e ricco di dettagli restituirà sia l'impeto che la delicatezza con cui le enormi creature marine emergono in superficie per poi fare ritorno nelle profondità del mare.

L'opera d'arte farà da collegamento fra la terra e il santuario dei cetacei del Mar Ligure offrendo ai turisti un nuovo elemento da scoprire a Bordighera e per i suoi residenti un nuovo simbolo della città.