Ospedaletti: condotta antisindacale, Tribunale rigetta ricorso di Uil-Fp, Fp-Cgil e Fp-Cisl

Il Tribunale di Imperia – sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso 'ex articolo 28 della Legge 300/1970' promosso dalle Organizzazioni sindacali Uil-Fp, Fp-Cgil e Fp-Cisl che accusavano il Comune di Ospedaletti di condotta antisindacale. Secondo questo sostenuto dai sindacati c'erano gli estremi per evidenziare il mancato rispetto delle norme contrattuali di primo livello e integrative in materia di relazioni sindacali e degli obblighi di informazione e concertazione.



Oltre a essere stato rigettato il ricorso, il tribunale ha condannato le sigle sindacali al pagamento delle spese di lite. "La sentenza evidenzia dunque quanto le doglianze dei Sindacati siano risultate infondate ed inammissibili. La condotta del Comune di Ospedaletti non ha quindi leso in alcun modo i diritti del Sindacato e men che meno quelli dei lavoratori" - hanno commentato dal Comune.