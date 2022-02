Incidente stradale al confine sull'autostrada: due feriti non gravi e mobilitazione di soccorsi (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, poco prima delle 18 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al km 156 all’altezza del confine di Stato (in zona Mortola). Secondo le prime informazioni che arrivano dal luogo dell’incidente, questo si sarebbe verificato poche centinaia di metri dopo il confine tra Italia e Francia, in direzione Genova.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo il racconto di alcuni testimoni l'auto, una Renault Megane con targa francese (Corsica), si sarebbe letteralmente sventrata ed avrebbe carambolato tra un guard-rail e l'altro, rischiando anche di finire di sotto. Il motore è stato addirittura trovato a circa 150 metri dall'auto.

Al momento sembrano due i feriti (non gravi), anche se uno è rimasto incastrato nell'auto. Vista la zona è stato deciso di inviare l’elicottero ‘Grifo’ atterrato direttamente in A10 (nella zona della barriera), per caricare uno dei feriti che verrà portato al Santa Corona di Pietra Ligure. L'altro, invece, sarà trasportato in ospedale, in ambulanza. L'autostrada è stata chiusa per alcuni minuti per consentire l'atterraggio e il decollo dell'elicottero.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde Intemelia e Azzurra di Vallecrosia, insieme alla Polizia Stradale e gli operai della A10. Al momento sono circa 2 i chilometri di coda, che potrebbero aumentare nei prossimi minuti.