Incidente stradale, questa mattina in via Dolcedo a Imperia. Secondo una prima ricostruzione una Hyundai Therios è finita fuoristrada per cause ancora in via d’accertamento.

Il conducente è fortunatamente riuscito a uscire da solo ma, poco dopo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, il personale medico del 118 e un’ambulanza.

L’uomo è stato ricoverato a scopo precauzionale in ospedale ma risulta praticamente illeso.