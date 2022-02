Coronavirus: continua la discesa del tasso di incidenza e dei ricoveri, in un mese calo di oltre il 400%

Continua a calare la pressione Covid nella nostra regione e anche in provincia di Imperia. La dimostrazione ci arriva dal tasso di incidenza che, sabato scorso era a 578 casi ogni 100mila abitanti ogni 7 giorni.

Un dato sempre molto alto, se si tiene conto che per la scelta del colore della regione il tetto massimo è di 150 (da combinare poi con le percentuali di posti letto occupati) ma che è in costante calo da oltre un mese. I numeri e il grafico parlano chiaro: il picco massimo lo abbiamo raggiunto il 24 gennaio scorso con il tasso che era arrivato a 2.694 e, da quel giorno il calo è stato costante tranne due piccoli rialzi il 31 gennaio e l’8 febbraio.

Un calo del 400% in un mese che fa ben sperare per le prossime settimane, quando si attendono anche decisioni importanti sulla rimozione di alcune restrizioni, tra uso delle mascherine e altro. Sembra ormai vicina l’instaurazione della zona bianca con i casi di positività che sono calati del 30% negli ultimi 7 giorni in provincia di Imperia.

Anche la media dei positivi nell’imperiese è confortante. Se nell’ultima settimana sono stati 577 negli ultimi 14 giorni sono 700 e il calo è evidente anche nella media giornaliera: Nelle ultime due settimane è stata di 209 mentre nell’ultima di 172. Più attenuata la discesa della media dei nuovi contagi che, negli ultimi 3 giorni è stata di 170,3 mentre nello stesso periodo precedente era di 178,3 (comunque in calo).

Terminiamo con la situazione negli ospedali, partendo dai numeri regionali. In area medicale (non critica) sono 468 i ricoverati che occupano il 25,7% dei letti disponibili mentre, in terapia intensiva sono 25, ovvero l’11,31%. Nella nostra provincia i ricoverati sono decisamente scesi nelle ultime settimane passando dai circa 130 a i 72 di ieri, ovvero il 31,3% dei letti disponibili (contando i 230 massimi previsti dal protocollo fissato da Alisa per Asl 1), consentendo anche l’apertura di reparti non destinati ai pazienti Covid. Rimangono 3 terapie intensive, circa l’11% delle disponibili (contando le circa 26 a cui si può arrivare).