Le vetrine dei negozi di Taggia a tema per San Benedetto, un viaggio nel passato per non dimenticare le tradizioni (fotogallery)

"E' davvero emozionante poter passeggiare per Taggia e respirare l'atmosfera della storia legata ai festeggiamenti di San Benedetto".

E' questo il commento a caldo di Barbara Dumarte, assessore al turismo di Taggia che questa mattina ha incontrato Sara Boetto e Manuele Catroppa del Caffè du Pantan di via Soleri, organizzatori dell'allestimento delle vetrine a tema San Benedetto. Un'idea che in appena un paio di giorni ha trovato sostegno dalla maggior parte del tessuto commerciale tabiese.

"Iniziative come questa sono sicuramente un valore aggiunto per la promozione del nostro territorio, della sua storia e delle sue tradizioni. - prosegue Barbara Dumarte - Ci ho tenuto a vedere di persona gli allestimenti. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro considerando il pochissimo tempo con cui è stata organizzata questa iniziativa. Quest'anno purtroppo Taggia ha dovuto rinunciare a entrambi i momenti legati a San Benedetto, la speranza è che l'anno venturo ci permetta di tornare a vivere nella normalità tutte manifestazioni e in particolare queste di febbraio su Taggia che richiamano sul territorio persone da tutta la provincia, dalla regione e anche da fuori. Taggia ha tantissimo da raccontare e quanto visto in queste vetrine ne è chiara testimonianza".

Passeggiando nel centro storico e nelle altre vie limitrofe oltre alle vetrine a tema si possono trovare anche manichini in costume, alcuni reggono dei finti furgari e poi in mostra ci sono anche molti altri oggetti di scena, legati alla rievocazione storica. Tutto questo accompagnato da una miriade di foto suggestive gentilmente donate per la buona riuscita dell'evento da due fotografi locali molto conosciuti, Carmine Mafodda e Mauro Caruso. Il messaggio è chiaro, non dimenticare le tradizioni legate a San Benedetto.

"Fa davvero piacere vedere come il tessuto commerciale cittadino abbia subito risposto con viva partecipazione alla chiamata di due colleghi per una iniziativa legata a Taggia e alla sua storia. - aggiunge la consigliere comunale con delega alle attività produttive, Chiara Cerri - Due persone hanno dato il via a una manifestazione per ricordare San Benedetto e in pochi giorni ha preso vita tutto questo, con un risultato incredibile. Un grazie quindi a loro per l'idea ma anche a tutti gli altri commercianti che partecipando oltre alla buona riuscita dell'iniziativa, hanno dimostrato ancora una volta di più, quanto la nostra comunità sia unità e forte soprattutto nella difficoltà, in questo caso rappresentata dall'annullamento di due attesi appuntamenti".