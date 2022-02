Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 22 a domenica 27 febbraio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO



SANREMO

10.00. Inaugurazione mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81' + presentazione del libro ‘Il dovere di Testimoniare, una scelta politica 1943-1945’. Spazio espositivo del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

16.30. Per Martedì Letterari, presentazione libro ‘Narcotica’ di Valerio Cataldi con la partecipazione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



17.00. In occasione della ‘Giornata internazionale della Lingua Madre’, conferenza su ‘La Terra Brigasca: non solo parole’ a cura del Club per l’UNESCO di Sanremo. Sala della concattedrale di San Siro, in piazza San Siro 44, ingresso libero, necessaria mascherina e Green Pass (locandina)

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)



MONACO



11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



20.00. Serata di gala per ‘Werther’ di Jules Massenet con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Henrik Nánási. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘Fedro!’ di François Gremaud tratto da Jean Racine, con Romain Daroles. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



20.30. Carnevale di Nizza 2022: Sfilata dei carri di carnevale illuminata. Piazza Massena (il programma a questo link)





MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. Per le ‘Giornate del Classico’, ‘Clitemnestra, dall’Odissea a Eschilo’: conferenza del professor Franco Montanari dedicata alla complessa figura mitologica e tragica di Clitemnestra. Aula Magna del Liceo Cassini a Villa Magnolie

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)



21.00. ‘Giselle’: balletto in due atti di Adolphe Adam, coreografia Marius Petipa, Stelle A. Stoyanov e E. Khukar, Regia A. Stoyanov (da 15 a 38 euro). Palazzo d'Europa (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

NICE

14.30. Corso Carnevalesco con la Battaglia dei fiori. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)



GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO

SANREMO

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)



11.00. Presentazione del progetto ‘Sinturs’ finalizzato agli ‘Aiuti alle nuove imprese di aree marginali per l’acquisizione di servizi nella filiera del turismo sostenibile’ presentato dal Comune di Sanremo come capofila e ammesso al finanziamento dall’Unione Europea. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, necessario green pass

21.00. ‘J.S. Bach, rigoroso contrappunto e diversità formale’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Ettore Pellegrino (violino), Marco Cadario (clavicembali), Fabio Marincola (flauto). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)



21.00-22.30. 88ª Fête du Citron: sfilata notturna sulla promenade du soleil di Mentone con fuochi d’artificio (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



20.00. Serata con giovane pubblico per ‘Werther’ di Jules Massenet con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Henrik Nánási. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘L'unica certezza che ho, è di essere nel dubbio’ di Pierre Desproges, con Christian Gonon. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. ‘50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence’ (50 anni, la mia nuova adolescenza) di Bernard Jeanjean con Martine Fontaine. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 25 FEBBRAIO

SANREMO

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)



16.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid



DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



15.00. ‘La Storia nel Parco - In viaggio coi Romani!’: laboratori didattici all'aperto per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina. Palazzo del Parco, info 0183 497621 (locandina)

18.00. Prova gratuita di Fitness Outdoor a cura di Surf & Sea Days. Ritrovo al Molo delle tartarughe davanti la Chiesa di S. Antonio Abate, info 351 1643421 (più info)

ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

CANNES



10.00-19.00. 35a edizione del Festival Internazionale dei Giochi con tornei, animazioni interattive, iniziazioni, conferenze, spettacoli, incontri con autori, illustratori, editori. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 febbraio (più info)

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)



MONACO

10.00-20.00. ‘Monacollecte’: evento di solidarietà intorno alla raccolta, al riutilizzo degli oggetti e al riciclaggio dei rifiuti. Evento gratuito a cura del Governo del Principe e della Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.), in collaborazione con il Municipio di Monaco e MC2D. Spianata di Port Hercule, Quai Albert 1er, anche domani (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.30. ‘50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence’ (50 anni, la mia nuova adolescenza) di Bernard Jeanjean con Martine Fontaine. Théâtre des Muses (più info)

NICE



20.30. ‘La musique Française’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con la solista Amélie Michel. Musiche di Couperin, Rameau. Eglise Saint Martin-Saint Augustin (più info)

20.30. ‘Frida Kahlo, la mia realtà’: spettacolo di balletto di e con Bénédicte Allard. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



SABATO 26 FEBBRAIO



SANREMO



9.00. Escursione da Verezzo alla Grotta della Torre accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (8 euro). Ritrovo dalla ex-stazione ferroviaria oppure 9.30 dalla chiesa di Verezzo San Donato, info 338 1375423 (più info)



9.30. ‘Le ‘Case della Comunità’ sul Territorio di Asl 1: necessaria una puntuale e attenta programmazione’: dibattito pubblico organizzato dal Gruppo di Cultura Politica SMS Federazione Operaia Sanremese con la partecipazione di numerosi relatori. Salone della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, necessario Green Pass rafforzato

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

11.55. ‘Festival della Vela’: partenza regata a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio antistante la città, anche domani (più info)

14.00-18.00. Convegno dal titolo ‘Lo sport come cura o malattia? In medio stat virtus. Ça parola agli specialisti’ con la partecipazione di atleti e medici. Tra loro Fausto Parigi che, oltre a essere campione italiano sulle ultra distanze è anche medico anestesista in Asl 1. Villa Nobel di corso Cavallotti (più info)



20.00. Serata a tema dedicata alla Bagna Cauda acoompagnata da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia (30 euro a persona inclusi vini e bevande). Ristorante del Villaggio dei Fiori. Strada Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215

IMPERIA

17.00. ‘Cappuccetto Rock’: spettacolo a cura del Teatro dei mille colori. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

DIANO MARINA

9.30. Walk & Trek: andata e ritorno da Diano Marina passando per i borghi antichi nell'entroterra fino a Diano Castello. A cura di Surf & Sea Days. Ritrovoall'Oasi Park (ampio parcheggio libero davanti al cimitero), info 351 1643421 (più info)



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



15.00. ‘La Storia nel Parco - In viaggio coi Romani!’: laboratori didattici all'aperto per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina. Palazzo del Parco, info 0183 497621 (locandina)



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



ENTROTERRA

BAJARDO

8.30. Escursione da Bajardo a Monte Ceppo accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo in prossimità del casello autostradale di Arma di Taggia, info 340 2440972 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00-19.00. 35a edizione del Festival Internazionale dei Giochi con tornei, animazioni interattive, iniziazioni, conferenze, spettacoli, incontri con autori, illustratori, editori. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 febbraio (più info)

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

10.00-20.00. ‘Monacollecte’: evento di solidarietà intorno alla raccolta, al riutilizzo degli oggetti e al riciclaggio dei rifiuti. Evento gratuito a cura del Governo del Principe e della Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.), in collaborazione con il Municipio di Monaco e MC2D. Spianata di Port Hercule, Quai Albert 1er (più info)

20.00. ‘Werther’ di Jules Massenet con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Henrik Nánási. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence’ (50 anni, la mia nuova adolescenza) di Bernard Jeanjean con Martine Fontaine. Théâtre des Muses (più info)



NICE

14.30. Corso Carnevalesco con la Battaglia dei fiori. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)



20.30. Carnevale di Nizza 2022: Sfilata dei carri di carnevale illuminata e incinerazione del Roi. Piazza Massena (il programma a questo link)



20.30. ‘Frida Kahlo, la mia realtà’: spettacolo di balletto di e con Bénédicte Allard. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 27 FEBBRAIO

SANREMO

6.30. Partenza della ‘Urban Ultra & Trail’: competizione sportiva suddivisa in gare da 10 km, 32 km e 60 km. Organizzazione a cura della ‘Sanremo Bike School’. Partenza in piazza Borea d’Olmo davanti al teatro Ariston, info 347 4246575 (più info)

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Dolceacqua al Monte Erisetta accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

10.55. ‘Festival della Vela’: partenza regata a cura dello Yacht Club Sanremo (premiazioni al termine). Specchio antistante la città (più info)

IMPERIA



9.00. Escursione da Zuccarello a Castelvecchio di Rocca Barbena nella Valle del Neva accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo a Imperia nel Parcheggio nuova stazione ferroviaria oppure alle 9.45 a Zuccarello nel parcheggio all’ingresso del paese, info 346 7944194 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Apericena con delitt0’, ‘Il misterioso caso del dottor Berrobianchi’: spettacolo a cura del Teatro del Mutuo Soccorso. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



9.00. ‘Frontiere senza confini’: escursione ad anello a cavallo della frontiera italo-francese accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608 (più info)

10.00-12.30. Vendita di un piatto etnico da asporto, il Vuna Kichuri (spezzatino) di manzo con riso Byriani, al costo di 12 euro a porzione. Iniziativa a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia a sostegno di Emergency e ospedale di Kabul nel ricordo di Gino Strada (possibilità di prenotare il piatto entro il 23 febbraio al 333 3530598). Punti di ritiro: Centro Sociale Spes, Ventimiglia; Palatenda Bigauda, Camporosso; Casa Valdese, Vallecrosia; Elisabetta Gozzini, Via Regina Vittoria 2, Bordighera



BORDIGHERA



14.30-18.00. ‘Carnevale in Masche… rina’: grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie all’insegna del divertimento, con tante attrazioni. Piazza della Stazione



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Dolceacqua al Monte Erisetta accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



18.00. Marino Maglioni e Giacomo Revelli presentano la biografia dello scrittore argentino Roberto Arlt tradotta da Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi + presentazione libro ‘Arlt - Lo scrittore nel bosco di mattoni’ di Sylvia Saitta e ‘II cannocchiale del tenente Dumont’ di Marino Magliani. Bar Ligure, piazza Chierotti Arma, Green pass e consumazione obbligatoria

DIANO MARINA



10.00. Ultimo giorno del Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, info 331 9365845

ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

DOLCEDO



9.30. Escursione da Dolcedo a Valloria nella valle Prino accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli (10 euro). Ritrovo in piazza a Dolcedo, info 347 6006939 (più info)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. 35a edizione del Festival Internazionale dei Giochi con tornei, animazioni interattive, iniziazioni, conferenze, spettacoli, incontri con autori, illustratori, editori. Palais des Festivals et des Congrès (più info)



MENTON



9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

14.30. 88ª Fête du Citron: sfilata dei carri addobbati con gli agrumi. Promenade du Soleil (più info)

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



16.00. Concerto Spirituale: direzione e violino di Raphaëlle Truchot-Barraya, flauto, Miklos Spanyi, clavicembalo e i musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo Programma: Bach. Chiesa Saint-Charles (più info)

16.30. ‘50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence’ (50 anni, la mia nuova adolescenza) di Bernard Jeanjean con Martine Fontaine. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00. Carnevale di Nizza 2022 con apertura del villaggio con esposizione dei carri. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)



