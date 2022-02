Fenomeno Fantasanremo, l’assessore Faraldi chiama il bar ‘Papalina’: “Ci tenevo, mi sono complimentato”

‘Papalina’, ‘ciao zia Mara’, ‘Fantasanremo’ sono parole entrate di prepotenza nel vocabolario del 72° Festival di Sanremo. Non c’è artista in gara che sia scampato al rituale parallelo della ‘fantacompetizione’ più chiacchierata che ha pacificamente invaso il palco dell’Ariston sera dopo sera.

Come funziona? Semplice. Componi la tua squadra di cinque cantanti pagandoli in ‘Baudi’, la moneta ufficiale del Fantasanremo, poi speri che i tuoi beniamini facciano tutto il possibile per collezionare bonus ed evitare i malus. Vince chi fa più punti.

Ma se ‘ciao zia Mara’ e ‘Fantasanremo’ sono di facile interpretazione, tanti si sono chiesti che cosa significasse ‘Papalina’. Più semplice del previsto: è il bar nel quale è nato il Fantasanremo e tutt’ora la base dei suoi creatori per seguire le serate del Festival.

A conclusione della settimana festivaliera, l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi ha voluto complimentarsi in prima persona con chi ha creato lo stralunato (in senso buono, sia chiaro) mondo del Fantasanremo telefonando di persona al bar ‘Papalina’ di Porto Sant’Elpidio, da dove tutto è partito. “Ci tenevo, mi sono voluto complimentare di persona per il successo che hanno ottenuto” commenta in merito l’assessore.

Qualcuno ha lamentato l’eccessiva invadenza del Fantasanremo sul palco più famoso d’Italia, ma per chi lo gioca non è altro che uno dei tanti modi per stare vicino (e portare pubblico) alla manifestazione più importante della televisione italiana. Senza dimenticare quella chiave social impossibile da ignorare nel 2022. E anche Sanremo è pronta a giocare la propria parte.