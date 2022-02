Bordighera: nuovi orari e visite guidate per il Museo e la Biblioteca Bicknell

Da quest'oggi, sabato 19 febbraio, il Museo Bicknell di Bordighera offrirà al pubblico la possibilità di partecipare a visite guidate ogni sabato (due turni con partenza alle ore 14 e 15:30) e tutti i mercoledì alle ore 15. Partendo dal suggestivo giardino del Museo, la visita comprenderà il percorso espositivo inaugurato nel 2018 'Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni' che mette in risalto tramite documentazione fotografica, letteraria e artistica le grandi passioni del fondatore del Museo e la sua eccezionale rete di rapporti nazionali e internazionali. Sarà inoltre possibile ammirare una selezione di rare opere bibliografiche, con rassegne diverse ogni sabato, e normalmente non esposte al pubblico.

La Biblioteca Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri resta inoltre a disposizione degli studiosi come sala studio, per la consultazione e per i servizi di referenza bibliografica coi seguenti orari: Lunedì: 9-17, Martedì 13.30 -17, Mercoledì 9-13, Giovedì 13.:30-17.

Si ricorda che per accedere ai luoghi della cultura è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass rafforzato. Per partecipare alle visite guidate e consultare la biblioteca è gradita la prenotazione all’indirizzo email: bicknell@istitutostudiliguri.191.it