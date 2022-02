Coronavirus: numeri ancora in calo oggi ma salgono leggermente i ricoveri, in provincia 'solo' 33 nuovi contagi

Numeri in calo oggi nel classico bollettino dedicato al Covid mentre il tasso di positività rimane pressoché stabile rispetto a ieri con la nostra provincia che fa registrare il picco minimo di nuovi contagi, il più basso delle altre.

Sono infatti 543 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.373 tamponi effettuati di cui 1.519 molecolari e 3.854 antigenici rapidi, uno ogni 9,89 pari al 10,1%.

Nell’imperiese sono stati 33 i nuovi positivi, rispetto ai 139 della provincia di Savona, i 323 di Genova e i 48 di Spezia. Lieve aumento dei ricoverati oggi, sia in provincia che in Regione mentre si registra un morto in Liguria.Tamponi processati con test molecolare: 2.238.058 (+3.046)

Tamponi processati con test molecolare: 2.239.577 (+1.519)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.379.573 (+3.854)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 328.861 (+543)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 24.377 (-839)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.370 (-196)

Savona 3.243 (-223)

Genova 12.425 (-407)

La Spezia 2.977 (-120)

Residenti fuori regione o estero 499 (-8)

Altro o in fase di verifica 863 (-54)

Totale 24.377 (-839)

Ospedalizzati: 619 (+21); 24 (-2) in terapia intensiva *

Asl 1 - 90 (+4); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 129 (+7); 6 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 82 (-4); 2 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 115 (+15); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 15 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 112 (+3); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 29 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 47 (-4); 2 (=) in terapia intensiva

* 16 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 23.746 (-866)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 299.482 (+1.381)

Deceduti: 5.002 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 755 (+20)

Asl 2 - 671 (-25)

Asl 3 - 2.971 (-117)

Asl 4 - 539 (-15)

Asl 5 - 774 (+15)

Totale - 5.710 (-122)

Dati vaccini 14/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.314.694

Somministrati: 3.336.479