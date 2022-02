Sanremo: dall’Ariston all’auditorium Alfano, Eni regala il ‘green carpet’ all’Orchestra sinfonica

Il ‘green carpet’ che ha accolto cantanti e pubblico del 72° Festival di Sanremo avrà una seconda vita. Conclusa la settimana festivaliera, riportata via Matteotti alle sue abituali sembianze, Eni ha donato il tappeto verde, simbolo dell’anima ‘green’ del Festival 2022, alla Fondazione Orchestra Sinfonica.

Un gesto simbolico ma anche di grande utilità e che potrà cambiare il volto di alcuni angoli dell’auditorium ‘Alfano’. La Sinfonica, infatti, lo utilizzerà per abbellire e coprire le zone rimaste spoglie al termine del maxi lavoro per il restyling dell’auditorium.

Ennesima dimostrazione di come i rapporti tra la città e il Festival, tra il Comune e la Rai, tra sponsor e istituzioni cittadine, possano solo portare buoni risultati. In molti si erano chiesti se il prato e il giardino allestito sarebbero potuti restare sul solettone, dove comunque l'Amministrazione sta pensando a un restyling per i prossimi mesi