Covid e scuola: in provincia sono 131 le classi in quarantena, 32 gli alunni positivi

Sono in totale 131 le classi in quarantena nell'ultima settimana in provincia di Imperia (12 le classi poste in quarantena con provvedimento nella settimana), per un totale di 32 positivi.

Il dettaglio dei casi

Scuole dell’infanzia: 20 (classi in quarantena), 5 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

Scuole primarie: 39 (classi in quarantena), 5 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

Scuole secondarie di 1°: 26 (classi in quarantena), 2 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

Scuole secondarie di 2°: 46 (classi in quarantena), 20 (numero di alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

Percorsi di istruzione e formazione professionali: 0 (classi in quarantena), 0 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo).