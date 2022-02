Coronavirus: nel Principato di Monaco 42 nuovi positivi, morto un uomo di 92 anni

Sono 42 i nuovi casi positivi di covid rilevati oggi nel Principato di Monaco per un totale di 8.922 persone colpite dall'inizio dell'emergenza.

Si segnala anche la morte di un residente di 92 anni, decesso che porta a 49 il numero delle vittime.

Al CHPG sono 58 le persone assistite: 57, di cui 52 residenti, sono ricoverate in ospedale. Un altro paziente, non residente, è in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 182 guarigioni per un totale di 8.600.

Sono 182 le persone con pochi sintomi confinate a casa.