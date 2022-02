Visita Draghi a Genova, Toti: “Orgoglioso che il presidente abbia scelto la Liguria come prima tappa ufficiale”

“Sono orgoglioso che il premier Draghi abbia scelto la Liguria come prima tappa ufficiale. Questo ci riconosce la capacità di amministrazione e di collaborazione con il Governo centrale, la capacità di realizzare grandi opere ma anche di interventi che stanno cambiando il volto della nostra regione. La visita del presidente Draghi ha dimostrato che la Liguria è un modello di buon governo, in grado di realizzare le cose che promette. La città di Genova ha saputo spendere le risorse, solo nelle ultime settimane sono andati ad aggiungersi 150 milioni per Erzelli, in porto ci sono oltre due miliardi di lavoro appaltati, il Terzo Valico vale 5 miliardi, il Waterfront di Levante, grazie ad una sinergia con i privati, cambierà il volto della città. Stiamo parlando di una città che di qua a cinque anni non solo cambierà faccia ma diventerà una delle città più moderne del Mediterraneo e del mondo”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al termine della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova.



“E’ stata una mattinata importante, iniziata in porto, parlando della sua competitività, dei lavori programmati e di quelli che stanno per essere ultimati – ha aggiunto il presidente Toti -. Ponte Morandi non poteva non essere una tappa con l’incontro con i familiari delle vittime e infine il Terzo Valico. Al presidente Draghi abbiamo sottolineato che la competitività della Liguria è una parte importante della competitività del Paese e della logistica italiana, delle piccole e medie imprese e del settore turistico. E’ la valorizzazione dell’arte, della cultura, dell’ambiente, tutte cose previste dal PNRR che he nella sintesi di una regione piccola ma strategica come la Liguria devono trovare compimento”.