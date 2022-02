Non piove da mesi sulla nostra provincia: per i prossimi rischio siccità e incendi in montagna

Non piove da mesi e la stagione invernale volge al termine, con problemi che sono più che all’orizzonte sia in tema di carenza delle scorte d’acqua, che per il timore della recrudescenza degli incendi boschivi.

Lo scorso anno, in piena pandemia, eravamo di questi tempi alle prese con la conta dei danni della tempesta ‘Alex’ e la siccità era l’ultimo dei problemi in chiave meteo, ma oggi bisogna iniziare a pensare a quello che accadrà in primavera, ma soprattutto in estate. L’ultima precipitazione discreta risale a inizio dicembre e, tutto sommato, anche l’autunno scorso è scivolato via senza piogge particolarmente intense, con gli invasi che si stanno via via svuotando.

In più non ha nevicato sulle montagne e, una volta che il freddo ci lascerà, mancherà anche lo scioglimento del manto nevoso a dare una mano alle riserve d’acqua. Per la nostra provincia ci sono anche i problemi dettati dai pozzi di pescaggio dell’acqua sul Roya, intasati dal fango della tempesta di ottobre 2020, e le tante rotture a cavallo tra Imperia e il golfo dianese.

In attesa dell’avvio dei lavori da 6 milioni di euro, proprio per la condotta del Roya 1 nella zona imperiese, ci avviamo verso una stagione primaverile con scarse riserve d’acqua e con il timore che gli incendi boschivi la possano fare da padrone. Servirà una attenta programmazione delle Istituzioni per la gestione dell’acqua e, in chiave incendi, anche la massima attenzione nelle zone collinari e montane.

Il tutto senza dimenticare i problemi degli agricoltori alle prese con la scarsità d'acqua per irrigare. In attesa di qualche precipitazione, al momento le previsioni a media-lunga scadenza vedono ancora bel tempo sulla nostra provincia. Ci auguriamo che, se e quando arriverà, l’acqua non cada con effetti devastanti vista la sua assenza di mesi.