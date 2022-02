Ventimiglia: i ringraziamenti dell'amministrazione ad Anas per i lavori da Latte alle due frontiere (Foto)

Dall'amministrazione comunale di Ventimiglia arrivano i ringraziamenti rivolti al direttore generale Anas, Salvatore, Frasca e a i suoi collaboratori per il lavori di manutenzione che la società sta svolgendo su tutta la tratta che parte dalla frazione di Latte e arriva fino alle due frontiere e quindi le zone di Ponte San Luigi e ponte San Ludovico.

Potatura del verde e pulizia, come sempre, per l'estetica urbana e per la pubblica sicurezza.