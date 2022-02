Ventimiglia: dopo 35 anni rimossi i 'new jersey' in cemento sul ponto del rio Botasso

La rimozione dei 'new jersey'

Sono state rimosse dopo 'soli' 35 anni i quattro 'new jersey' posizionati sul ponte del Rio Botasso, in prossimità di Latte, in seguito a un incidente avvenuto nel 1987 che danneggiò tutte le protezioni esistenti.

Da allora la riparazione è stata rimandata lasciando quindi le antiestetiche barriere con funzione provvisoria.

Dopo la richiesta del Comune, l'Anas, grazie all'interessamento del direttore regionale Salvatore Frasca e dei suoi collaboratori, ha fatto sì che i blocchi di cemento venissero portati via. Ora il ponte sarà messo in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti.

“Questa è la nostra continua attenzione ai particolari” dichiara soddisfatto il sindaco Gaetano Scullino.