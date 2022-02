Ospedaletti: serie di lavori sulla pista ciclabile alla palestra comunale e alla Scalinata delle Bouganville

Serie di interventi a Ospedaletti. Sono appena iniziati i lavori, aggiudicati e mai iniziati a causa della pandemia, su un tratto di pista ciclabile a levante del piccolo centro rivierasco.

Il primo intervento, avviato due giorni fa, riguarda la realizzazione di una rampa percorribile in bicicletta che consenta ai ciclisti in arrivo da levante di deviare il loro percorso dalla pista ciclabile (che diventerà impraticabile causa lavori) a via Cavalieri di Malta per circa 300 metri per poi rientrare nella pista stessa circa all'altezza di Piazza IV Novembre, e viceversa nel senso ponente-levante. Subito dopo verranno avviati i lavori veri e propri per migliorare il fondo stradale e per meglio direzionare la pista ciclabile, eliminando avvallamenti, ostacoli, gradini e le attuali aiuole di erba che saranno sostituite da piccole e confortevoli aree di sosta e riposo. L'intenzione è che, aggiudicati per un importo di 690.000 euro, i lavori possano terminare entro l'inizio della prossima stagione estiva.

L'intervento di modifica di parte della palestra comunale di via Isnart è iniziato due giorni fa. I lavori riguardano lo spostamento degli uffici della palestra nello stabile adiacente che ospitava originariamente lo spogliatoio del Tennis Club e che è poi stato utilizzato come sede dell'archivio comunale. Il trasferimento degli uffici della palestra consentirà di liberare spazi per ospitare altre discipline (una decina in totale) che saranno praticabili nella bella struttura di via Isnart, trasformata così nel Palasport di Ospedaletti. Anche in questo caso, si ipotizzano tre mesi di lavori con l'obiettivo certo di essere pronti per l'inizio della prossima stagione sportiva e agonistica. L'importo stanziato per questo intervento è di circa 80.000 euro.

Infine, tra pochi giorni, inizieranno i lavori per completare il rifacimento della 'Scalinata delle Bouganville' che costeggia il lato di ponente di Villa La Sultana. La scalinata collega Corso Regina Margherita con la parte alta di Via Cavour accorciando di molto il percorso che gli abitanti di quella zona devono compiere andando a piedi. Questo intervento, già avviato e poi interrotto, verrà completato in tempi ristretti.