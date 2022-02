Il Nucleo di Imperia dei Rangers d’Italia in servizio durante il 72° Festival di Sanremo

Si è conclusa ormai da qualche giorno la kermesse canora che ha visto la città di Sanremo protagonista; migliaia le persone giunte nella città dei fiori per vivere l’atmosfera del festival, che mancava a questa città dall’edizione del 2020, causa restrizioni dovute alla pandemia.

Anche quest’anno il Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia ha prestato servizio per le vie della città durante la manifestazione; coordinati dal comando della polizia locale e dall’ufficio di protezione civile del comune di Sanremo, in collaborazione l’associazione ARI e con l’Associazione Volontari di Sanremo, i Rangers D’Italia hanno svolto attività di protezione civile con servizio di assistenza alle persone presenti; le Guardie Ambientali dei Rangers hanno inoltre intensificato l’attività di vigilanza ambientale con controlli sul rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Per chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sulle attività di volontariato svolte dai Rangers d’Italia è possibile visitare il sito www.rangersitalia.it oppure scrivere direttamente all’indirizzo email imperia@rangersitalia.it .